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İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Hizmet ihracatı ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği hizmet ihracatçıları ödül töreninde eğitim sektöründe Türkiye'ye döviz kazandıran hizmet ihracatı şampiyonu İstanbul Aydın Üniversitesinin ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile ve Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Mustafa Aydın'ı başarısından dolayı tebrik etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Hizmet ihracatı ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği hizmet ihracatçıları ödül töreninde eğitim sektöründe Türkiye'ye döviz kazandıran hizmet ihracatı şampiyonu İstanbul Aydın Üniversitesinin ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile ve Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Mustafa Aydın'ı başarısından dolayı tebrik etti.

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:54
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İstanbul Aydın Üniversitesi'ne Hizmet ihracatı ödülü

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödülleri takdim edildi. 2017 rakamlarına göre yapılan sıralamada THY, Türkiye genelinde birinci olurken, onu SunExpress ve Pegasus takip etti. İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa etmek üzere oluşturulan konsorsiyumda yer alan firmalardan dördüne de özel ödül verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği hizmet ihracatçıları ödül töreninde eğitim sektöründe Türkiye'ye döviz kazandıran hizmet ihracatı şampiyonu İstanbul Aydın Üniversitesinin ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile ve Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Aydın Üniversitesi Başkanı Mustafa Aydın'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Son Güncelleme: 22.12.2018 12:05
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