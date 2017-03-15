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İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

15 Mart 2017 Çarşamba 10:59
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Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 668 bin kişi artarak, 3 milyon 872 bin kişi olarak hesaplandı - İşsizlik oranı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan arttı. Genç işsizlik oranı yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 12,7'ye çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak, 3 milyon 872 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan artarak yüzde 12,7 oldu.

İşsizlik oranı, aralıkta bir önceki aya göre de 0,6 puan arttı. Söz konusu oran, kasımda yüzde 12,1 seviyesinde bulunuyordu.

Aralıkta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık artışla yüzde 24'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1,9 puanlık artışla yüzde 12,9 oldu.

TÜİK verilerine göre 2010-2016 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları  şöyle:

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3   11,1
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2   10,9
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6   10,1
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6     9,3
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3     9,4
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6   10,2
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8   10,7
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1 10,1   11,3
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5 10,3   11,3
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4 10,5   11,8
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7 10,5   12,1
Aralık 10,6 9 9,3   9,6 10,9 10,8   12,7
Yıllık 11,1 9,1 8,4     9 9,9 10,3  

Anadolu Haber Ajansı
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