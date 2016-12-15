İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi artarak 27 milyon 564 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı değişmeyerek yüzde 46,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi arttı ve 27 milyon 564 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmedi ve 46,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 576 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,5'i tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,7'si inşaat, yüzde 52,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Eylülde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı ise 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 1,3 puan arttı.



İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, eylülde 2015'in aynı dönemine göre 828 bin kişi artarak 31 milyon 87 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Bu yıl eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 34,6 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, eylülde bir önceki döneme göre 265 bin kişi artışla 27 milyon 338 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 5 bin kişi artarak 3 milyon 474 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 11,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,4 puan artarak yüzde 52,3 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 90 bin, sanayi sektöründe 36 bin, inşaat sektöründe 98 bin, hizmet sektöründe 41 bin kişi arttı.



Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 519 bin

İstihdam edilen 27 milyon 564 bin kişinin 18 milyon 519 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,2'ye karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 499 binini (yüzde 16,3) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 313 binini (yüzde 12) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 234 binini (yüzde 4,5) işverenler oluşturdu.



Türkiye genelinde eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:







Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus (bin kişi) 58.914 29.126 29.787 İşgücü (bin kişi) 31.087 21.121 9.966 İstihdam (bin kişi) 27.564 19.147 8.417 Tarım (bin kişi) 5.657 3.039 2.618 Tarım dışı (bin kişi) 21.907 16.108 5.798 İşsiz (bin kişi) 3.523 1.974 1.550 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 27.826 8.005 19.821 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52.8 72.5 33.5 İstihdam oranı (yüzde) 46.8 65.7 28.3 İşsizlik oranı (yüzde) 11.3 9.3 15.5 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13.7 10.7 21 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 57.8 78.2 37.4 İstihdam (yüzde) 51.2 70.8 31.4 İşsizlik oranı (yüzde) 11.6 9.5 15.9 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 13.7 10.7 21.1 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 19.9 16.6 25.6 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 25.8 16.4 35.3







Anadolu Haber Ajansı