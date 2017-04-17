banner197
Ana SayfaEKONOMİ

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13'E YÜKSELDİ

17 Nisan 2017 Pazartesi 12:14
Bu haber 616 kez okundu

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13'E YÜKSELDİ
ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yükselerek yüzde 13'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2017'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak, 3 milyon 985 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,9 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

İşsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre de 0,3 puan arttı. Söz konusu oran, aralıkta yüzde 12,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ocakta tarım dışı işsizlik, 2,2 puanlık artışla yüzde 15,2 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puanlık artışla yüzde 24,5'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 2 puanlık artışla yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.