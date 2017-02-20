banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

İSRAİL'DEN 400 BİN TURİST BEKLENİYOR

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:42
Bu haber 487 kez okundu

TÜROB'un yaptığı değerlendirmeye göre, bu yıl İsrail'den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir.

İSRAİL'DEN 400 BİN TURİST BEKLENİYOR
Türkiye Otelciler Birliğinin (TÜROB) yaptığı değerlendirmeye göre, bu yıl İsrail’den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail ilişkilerinde başlayan normalleşmenin ardından Tel Aviv’de gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı’nda (IMTM) alınan sonuçların, İsrail turizm pazarıyla ilgili beklentileri artırdığı belirtildi.

Türkiye’nin 7 yıl aradan sonra ilk kez bakanlık düzeyinde katıldığı fuar sonrasında İsrail’den gelen turist sayısında artış beklendiği kaydedilen açıklamada, "TÜROB'un yaptığı değerlendirmeye göre, bu yıl İsrail’den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir. İsrail, geçen yıl turizmde artış gösteren nadir ülkeler arasında yer almıştı. 2016 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail’den gelen turist sayısı ise yüzde 30 artarak 294 bin kişiye ulaşmıştı." denildi. 

Doping etkisi yapacak 
Fuar sonrasında TÜROB tarafından hazırlanan sonuç raporunda, iki ülke arasında gerçekleştirilen temasların ve canlandırılan ilişkilerin İsrail turizm pazarı için doping olacağı belirtildi.

İsrailli turistlerin, tatil amacıyla Antalya, Alanya, Marmaris ve Bodrum’u öncelikli olarak tercih ettiği kaydedilen raporda, hava yolu ile sadece 45 dakikalık uçuş mesafesinin önemli bir avantaj olduğu bildirildi. Raporda, kültür turizmi amacı ile Türkiye'ye gelen İsrailli turistlerin de en çok İstanbul, Doğu Karadeniz ve Kapadokya bölgesine ilgi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, iki ülkenin başta inanç turizmi olmak üzere özellikle uzak destinasyonlarda ortak tanıtım kampanyaları yürütebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İsrail pazarında; Rize ile Batum ortak destinasyon, Kapadokya, Doğu Karadeniz, Şanlıurfa ve İzmir destinasyonu tanıtımı olumlu sonuçlar verecektir. İsrail-Türkiye arasında feribot seferlerinin Haifa-Antalya, Mersin, Alanya olmak üzere tekrar başlatılması turizm talebine olumlu katkı sağlayacaktır. Türk Hava Yolları'nın her gün 9, Pegasus'un ise her gün 3 adet, İstanbul-Tel Aviv karşılıklı uçuşu bulunması, İsrail'den Türkiye’ye gelecek olan ya da Türkiye üzerinden aktarma yapacak turistler için oldukça önemli bir ulaşım ve tercih avantajı oluşturuyor. İsrail pazarı ile ilgili fuarda yapılan ikili görüşmeler dikkate alınarak 2017 yılında ülkemize gelecek İsrailli turist sayısında artış trendinin süreceğini öngörüyoruz."

Bu arada, Timur Bayındır’ın başkanlığındaki TÜROB'un, başkan yardımcıları Müberra Eresin ve Armin Zerunyan, Genel Sekreter Hediye Güral Gür ve Genel Müdür İsmail Taşdemir'den oluşan heyetle fuarda yoğun temaslarda bulunduğu bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.