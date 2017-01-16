İSMOB İHRACAT HEDEFİNE ULAŞTI



12 SALON,100 BİN METREKARELİK ALAN

10-15 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilen İSMOB, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda 500’den fazla markanın en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Türkiye mobilya sektörünün 2017 trendlerinin belirleneceği adres olan İSMOB’da oturma odasından çocuk odasına, yatak odasından ofis mobilyasına kadar yeni yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürün ilk kez sergilendi. İSMOB’da bu yıl ilk kez 300 metrekarelik bir bölüm ‘Trend Alanı’ olarak hayata geçirildi. Trend alanında hem ziyaretçiler hem katılımcılar için aktiviteler gerçekleştirilirken, ziyaretçiler ebru atölyesi ile ebru sanatının inceliklerini sanatçıların ellerinden öğrenme fırsatı buldu. Tüm bunlarla birlikte katılımcılar son zamanların gözde hobisi teraryum atölyeleri ile kendi küçük ekosistemlerini inşa etmeyi deneyimlerken, ahşap ustaları da tecrübelerini ziyaretçilere aktardı. Bu arada İSMOB Store’da fuara özel hatıra ürünleri satışa sunuldu. Ayrıca gerçekleştirilen trend panellerinde sektör; tasarım, markalaşma ve tüketici tercihlerine kadar tüm yönleri ile ele alınarak uzman konuşmacılar tarafından değerlendirildi. İSMOB’da bu yıl İzmirli emekli edebiyat öğretmeni Gülay Temizel Ertürk’ün atık malzemeleri kullanarak hazırladığı, alaturka mobilyaların birebir minyatür versiyonlarından oluşan “Minyatür Mobilya Sergisi” de büyük ilgi gördü. Ayrıca geçmişten günümüze kadar mobilya trendlerini görülebileceği bir fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel fuarcılık kuruluşu olan TÜYAP’ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğiyle düzenlediği İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB) mobilya sektörüne moral oldu. Avrasya’nın en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İSMOB’a 81 ülkeden sektör temsilcileri ile birlikte 120 binin üzerinde ziyaretçi katıldı. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle 35 ülkeyle de özel alım heyeti programı düzenlendi. 500’den fazla markanın en yeni tasarımları ve teknolojilerini ilk kez sergilendiği fuarda 81 ülkeyle ihracat bağlantısı kuruldu. Mobilya sektöründe tüm dünyada 2017’nin ilk fuarı olan İSMOB; yeni evlenen, evini yenileyen, 2017 mobilya trendlerini öğrenmek isteyenlerin de yine ilk adresi oldu.TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye ekonomisi için fuarcılık ve mobilya sektörlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. İSMOB’da ülkemizin en önemli mobilya firmalarını buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ersözlü, fuarın son derece verimli geçtiğini ifade etti. Ersözlü, “Her anlamda oldukça başarılı bir fuara ev sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. ISMOB’da 5 kıtadan ziyaretçilerimizi ağırladık. İSMOB bu yıl da sektördeki tüm yeniliklerin ilk kez sergilendiği ve dünyaya açıldığı adres oldu. Üretilen ürünlerin dünya çapında tanıtılması sektör için çok değerli. İşte biz de bu noktada üzerimize düşen görevleri en etkili şekilde yerine getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. İSMOB 2017’nin hemen ardından, 2018 için çalışmalarımıza başlayacağız. Her geçen yıl fuarla daha geniş kitlelere ulaşmayı ve daha büyük bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan da yaptığı açıklamada, TÜYAP ile ikinci kez başarılı bir organizasyona imza attıklarının altını çizdi. Doğan sözlerine şöyle devam etti: “İSMOB’da markalar 2017 ihracat hedeflerine ulaşmak için çok değerli iş fırsatları yakaladı. Fuarla birlikte mobilya sektörünün 2017 ihracat hedefinin yüzde 25’i olan 750 milyon doları aşma hedefimiz vardı. Bu hedefin üstüne çıktığımızı görmekten büyük gurur duyuyoruz. Fuar Türkiye’nin mobilya sektöründe en çok ihracat yaptığı Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere birçok ülke ile işbirliklerimizi güçlendirmemize vesile oldu. 2017’ye güzel bir başlangıç yaptık. Yılın ilk fuarı olma fırsatını avantaja dönüştürmek için yıl boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.