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İŞKUR 92 BİN KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTI

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:19
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Kurum tarafından, geçen ay 62 bin 326'sı erkek, 30 bin 99'u kadın olmak üzere, toplam 92 bin 425 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildi

İŞKUR 92 BİN KİŞİYİ İŞ SAHİBİ YAPTI
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - İŞKUR, geçen ay 62 bin 326'sı erkek, 30 bin 99'u kadın olmak üzere, toplam 92 bin 425 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti.

AA muhabirinin, İŞKUR verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak 2017 döneminde Kuruma 293 bin 399 kişi iş bulmak için başvururken, işverenler tarafından 160 bin 927 açık iş ilanı verildi.

Söz konusu dönemde İŞKUR, 62 bin 326'sı erkek, 30 bin 99'u kadın olmak üzere, toplam 92 bin 425 kişinin işe yerleşmesini sağladı. Bununla birlikte 123 bin 57 kişi  "İŞKUR etkisi" olarak nitelendirilen Kurumun açtığı kurs ve programlar sayesinde iş sahibi oldu.

Bu rakamların ardından, geçen ay Kuruma kayıtlı işgücü sayısı 4 milyon 513 bin 161, kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 496 bin 527 oldu.

- Kurs ve programlardan 15 bin 924 kişi faydalandı

İstihdamı artırmak için iş arayanlar ve işverenlerle sürekli diyalog halinde olan Kurum, personellerinin verdiği danışmanlık hizmeti kapsamında iş arayanlarla 374 bin 106 bireysel görüşme yaptı. İşverenlerin talep ve önerilerini almak için ise 52 bin 324 iş yerine ziyaret gerçekleştirdi.

Geçen ay düzenlenen işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursularının toplamı 4 bin 213 oldu. 9 bin 848 kişi işbaşı eğitim programlarından, 4 bin 167 kişi mesleki eğitim kurslarından, bin 909 kişi de girişimcilik eğitim programında olmak üzere toplam 15 bin 924 kişi faydalandı.


Anadolu Haber Ajansı
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