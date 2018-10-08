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İŞKUR 2 bin dolar maaşla eleman arıyor

Hükümetin 1.5 milyon kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attığı istihdam seferberliği ülke sınırlarını aştı. İŞKUR, 2 bin dolar (12 bin 300 lira) maaşla personel alımı yapacak

İŞKUR 2 bin dolar maaşla eleman arıyor

Hükümetin 1.5 milyon kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attığı istihdam seferberliği ülke sınırlarını aştı. İŞKUR, 2 bin dolar (12 bin 300 lira) maaşla personel alımı yapacak

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:24
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İŞKUR 2 bin dolar maaşla eleman arıyor

Yıl sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar (12 bin 300 lira) maaşla personel alımı yapacak.

ARANAN ŞARTLAR

Yeni Asır'ın haberine göre İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacak ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Kuveyt, S. Arabistan, Libya, Irak yer alıyor. İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor.

Almanya makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli, Avusturya mühendis, elektrikçi, makineci, çini döşemeci, hasta bakıcı, kaynakçı, talep ediyor. 

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