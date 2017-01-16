İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

İş gücüne katılma oranı yükseldi
İş gücü, ekimde 2015'in aynı dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon 914 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 artarak yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,1 olarak gerçekleşti. Ekimde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,9 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, ekimde bir önceki döneme göre 23 bin kişi azalışla 27 milyon 312 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 117 bin kişi artarak 3 milyon 611 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,4 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 69 bin, inşaat sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 22 bin, hizmet sektöründe 66 bin kişi arttı.
Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 494 bin
İstihdam edilen 27 milyon 267 bin kişinin 18 milyon 494 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,8'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 519 binini (yüzde 16,6) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 42 binini (yüzde 11,2) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 212 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.
Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Nüfus (bin kişi)
|58.990
|29.164
|29.826
|İşgücü (bin kişi)
|30.914
|21.039
|9.875
|İstihdam (bin kişi)
|27.267
|18.972
|8.296
|Tarım (bin kişi)
|5.305
|2.908
|2.398
|Tarım dışı (bin kişi)
|21.962
|16.064
|5.898
|İşsiz (bin kişi)
|3.647
|2.068
|1.579
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|28.076
|8.125
|19.952
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|52.4
|72.1
|33.1
|İstihdam oranı (yüzde)
|46.2
|65.1
|27.8
|İşsizlik oranı (yüzde)
|11.8
|9.8
|16
|Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)
|14.1
|11.2
|21
|15-64 yaş grubu
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|57.4
|77.8
|37
|İstihdam (yüzde)
|50.5
|70
|31
|İşsizlik oranı (yüzde)
|12
|10
|16.3
|Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)
|14.1
|11.2
|21.1
|Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)
|21,2
|17.9
|27.1
|Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı
|24.3
|14.6
|34.2
Anadolu Haber Ajansı
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