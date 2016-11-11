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İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETTE TÜİK'İN RAKAMINA RAZI

11 Kasım 2016 Cuma 12:08
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Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, TÜİK'in geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 liraya imza atmaya hazır olduğunu bildirdi

İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETTE TÜİK'İN RAKAMINA RAZI
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, TÜİK'in geçen yıl Komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 liraya imza atmaya hazır olduğunu bildirdi. Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme" vaadi sebebiyle sonucu belli bir havada geçen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun pazarlıklara sahne olması bekleniyor. Doğrudan 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk-İş, enflasyon oranı, geçim şartları, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki genel durumu göz önünde bulundurarak, pazarlık masasında sunacağı teklifi hazırladı. Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl Komisyona sunacağı zam talebinde TÜİK'in bir işçinin net yaşam maliyeti rakamını dikkate alacak olan Türk-İş, kurumun geçen yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 lirayı isteyecek.

"Net bin 600 lirayı versinler bu iş bitsin"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 300 liralık asgari ücretle geçinmenin çok zor olduğunu belirterek, başta işverenler olmak üzere herkesin asgari ücretlilerle empati yapması gerektiğini söyledi. Asgari ücretin geçen yıl bin 300 liraya yükseltilmesini olumlu bulduklarını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:"Asgari ücrette bu yıl yapılacak artış, geçen yılın gerisinde kalmamalı diye düşünüyoruz. Bizim bu düşüncemizi TÜİK'in geçen yıl komisyona sunduğu bir işçinin net yaşam maliyeti rakamı da destekler nitelikte. Devletin kurumuna göre, tek bir işçinin yaşama maliyeti geçen yıl net bin 600 liraydı. Bu rakam bu yıl en az yüzde 10 artacak ama biz asgari ücrette 2017 için bu rakama imza atmaya hazırız. Bu işi fazla uzatmaya gerek yok, bize TÜİK'in geçen yıl komisyona sunduğu net bin 600 lirayı versinler bu iş bitsin."

Mevcut asgari ücret net bin 300 lira
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 

Asgari ücret nasıl belirleniyor
Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan açılış toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Komisyon, bu toplantılarda TÜİK'ten ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyetini hesaplanması başta olmak üzere ilgili kurumlardan bilgiler talep ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

11 yılda yüzde 242 oranında arttı
Geçmiş yıllarda asgari ücrete farklı oranlarda artışlar söz konusu oldu. 2006 yılında net 380 lira olan rakamın 2016 yılında net bin 300 liraya yükselmesiyle asgari ücret aradan geçen sürede yüzde 242 oranında arttış gösterdi.

Asgari ücretin 2006'dan 2016'ya kadar net ve brüt rakamları ile işverene maliyeti şu şekilde arttı:


YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

 

  
 

NET ASGARİ ÜCRET (TL)

BRÜT ASGARİ ÜCRET (TL)

İŞVERENE MALİYET (TL)

  
 

01.01.2006 - 31.12.2006

380,46

531

645,17

  
 

01.01.2007 - 30.06.2007

403,03

562,5

683,44

  
 

01.07.2007 - 31.12.2007

419,15

585

710,78

  
 

01.01.2008 - 30.06.2008

481,55

608,4

739,21

  
 

01.07.2008 - 31.12.2008

503,26

638,7

776,02

  
 

01.01.2009 - 30.06.2009

527,13

666

809,19

  
 

01.07.2009 - 31.12.2009

546,48

693

841,99

  
 

01.01.2010 - 30.06.2010

576,57

729

885,74

  
 

01.07.2010 - 31.12.2010

599,12

760,5

924,01

  
 

01.01.2011 - 29.02.2011

629,96

796,5

967,75

  
 

01.03.2011 - 30.06.2011

629,96

796,5

967,75

  
 

01.07.2011 - 31.12.2011

658,95

837

1.016,95

  
 

01.01.2012 - 30.06.2012

701,13

886,5

1.032,77

  
 

01.07.2012 - 31.12.2012

739,79

940,5

1.095,68

  
 

01.01.2013 - 30.06.2013

773,01

978,6

1.140,07

  
 

01.07.2013 - 31.12.2013

803,68

1.021,50

1.190,05

  
 

01.01.2014 - 30.06.2014

846,00

1.071,00

1.247,72

  
 

01.07.2014 - 31.12.2014

891,03

1.134,00

1.332,45

  
 

01.01.2015-30.06.2015

949,07

1.201,50

1.411,76

  
 

01.07.2015-31.12.2015

1.000,54

1.273,50

1.496,36

  
 

01.01.2016-31.12.2016

1.300,99

1.647,00

1.935,23

  
 

 


Anadolu Haber Ajansı
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