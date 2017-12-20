İş Portföy, Altyapı Girişim’de talep sürecini bitirdi

İş Portföy, Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile doğrudan ekonomiye dokunan yatırımlar yapmak ve portföyünü çeşitlendirmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılara uzun vadede istikrarlı getiri imkanı sunuyor. Fon, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarını gerçekleştiren şirketlere yatırım yaparak, uzun vadeli diğer yatırım araçlarının sağladığı getiri oranlarının üzerinde bir getiri elde etmeyi hedeflerken, altyapı yatırımlarının ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman için alternatif bir kaynak yaratmış oluyor.



İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, şirketlere ortak olmak veya borç vermek suretiyle yatırım yapabileceği gibi, bu şirketlere borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde de yatırım yapabilecek.



İlk katılma payı satışını takip eden 3 yıl boyunca giriş yapılabilecek olan fonda, katılma payları için asgari bir alım tutarı bulunmuyor.

%21,1 pazar payı ile Türkiye’nin lider portföy yönetimi şirketi olan İş Portföy, 32.7 Milyar TL büyüklüğünde varlık yönetmektedir.