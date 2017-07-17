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İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
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İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi oldu, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,2'de kaldı. İş gücüne katılım oranı 0,7 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ
ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi oldu, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,2'de kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 47,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat, yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,7 puan arttı.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi 

İş gücü, nisanda 2016'nın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 72,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 33,4'ü buldu. 

Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,5'e yükseldi.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 81 bin kişi artarak 27 milyon 885 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 46,7 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak 3 milyon 550 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 11,3 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 26 bin, inşaat sektöründe 17 bin, hizmet sektöründe 76 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Nisan 2017'ye ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

Anadolu Haber Ajansı
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