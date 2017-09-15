banner181

banner213
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

"İŞ GÜCÜ VERİLERİ EKONOMİDEKİ CANLANMAYI TEYİT EDİYOR"

15 Eylül 2017 Cuma 10:41
Bu haber 438 kez okundu

Maliye Bakanı Ağbal: - "İşsizlikle ilgili ortaya çıkan veri, son 3 yılın trendine bakıldığında olumlu, ekonomide ilk yarıda yakaladığımız yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme oranlarıyla tutarlı"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, haziran ayında yüzde 10,2 çıkan işsizlik rakamlarına ilişkin, "İşsizlikle ilgili ortaya çıkan veri, son 3 yılın trendine bakıldığında olumlu, ekonomide ilk yarıda yakaladığımız yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme oranlarıyla tutarlı." dedi. Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Haziran ayında yüzde 10,2 çıkan işsizlik rakamlarını değerlendiren Ağbal, istihdamın, ekonominin en önemli hususlarından biri olduğunu vurguladı. İş gücüne her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığına işaret eden Ağbal, bu kişilere iş, aş üretecek programlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklanan verilerin yılbaşında hükümet olarak başlattıkları "artı istihdam" programının başarısını teyit ettiğine değinen Ağbal, "Geçmiş 3 yılın işsizlik rakamlarına baktığımızda trend olarak haziran ayından itibaren işsizlik oranlarının yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. İşsizlik oranları ocak ayında en yüksek seviyeden başlar, haziran ayına kadar aşağı inen bir trend gösterir, sonra tekrar yukarı doğru bir trende girer. Bu defa haziran ayında işsizlik oranı mayıs ayıyla aynı kaldı. Bu ekonomideki canlanmayı teyit eden ve ikinci çeyreğin büyümesiyle paralel olan bir gösterge." diye konuştu.

Ağbal, geçen yılın haziran ayına göre, 1 milyon 52 bin kişiye ilave istihdam sağlandığına dikkati çekerek, bunun ekonomideki genişlemenin teyidi olduğunu belirtti.

İşsizlik oranlarını belli bir seviyede tutan temel faktörün iş gücüne katılım oranının her yıl artması olduğuna işaret eden Ağbal, bu rakamın geçen yıla göre 1 puan arttığını, bunun işsizlik oranları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizliğin 0,2 puan düştüğünü ifade eden Ağbal, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ağbal, üzerinde durulması gerekenin genç işsizlik oranındaki artış eğilimi olduğunu, bu konuda birtakım çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Bakan Ağbal, "İşsizlikle ilgili ortaya çıkan veri, son 3 yılın trendine bakıldığında olumlu, ekonomide ilk yarıda yakaladığımız yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme oranlarıyla tutarlı. Son 1 yılda Türkiye ekonomisi iş gücüne katılan 1 milyon insanımıza iş, aş üretmiş, bu çok önemli. Türkiye sürekli istihdam üreten bir ülke. 2009 global krizinden bu yana Türkiye gibi Avrupa'da hiçbir örnek yok. Bu da bizim için son derece sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.