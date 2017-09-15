"İŞ GÜCÜ VERİLERİ EKONOMİDEKİ CANLANMAYI TEYİT EDİYOR"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, haziran ayında yüzde 10,2 çıkan işsizlik rakamlarına ilişkin, "İşsizlikle ilgili ortaya çıkan veri, son 3 yılın trendine bakıldığında olumlu, ekonomide ilk yarıda yakaladığımız yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme oranlarıyla tutarlı." dedi. Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Haziran ayında yüzde 10,2 çıkan işsizlik rakamlarını değerlendiren Ağbal, istihdamın, ekonominin en önemli hususlarından biri olduğunu vurguladı. İş gücüne her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığına işaret eden Ağbal, bu kişilere iş, aş üretecek programlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Açıklanan verilerin yılbaşında hükümet olarak başlattıkları "artı istihdam" programının başarısını teyit ettiğine değinen Ağbal, "Geçmiş 3 yılın işsizlik rakamlarına baktığımızda trend olarak haziran ayından itibaren işsizlik oranlarının yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. İşsizlik oranları ocak ayında en yüksek seviyeden başlar, haziran ayına kadar aşağı inen bir trend gösterir, sonra tekrar yukarı doğru bir trende girer. Bu defa haziran ayında işsizlik oranı mayıs ayıyla aynı kaldı. Bu ekonomideki canlanmayı teyit eden ve ikinci çeyreğin büyümesiyle paralel olan bir gösterge." diye konuştu.

Ağbal, geçen yılın haziran ayına göre, 1 milyon 52 bin kişiye ilave istihdam sağlandığına dikkati çekerek, bunun ekonomideki genişlemenin teyidi olduğunu belirtti.

İşsizlik oranlarını belli bir seviyede tutan temel faktörün iş gücüne katılım oranının her yıl artması olduğuna işaret eden Ağbal, bu rakamın geçen yıla göre 1 puan arttığını, bunun işsizlik oranları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizliğin 0,2 puan düştüğünü ifade eden Ağbal, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ağbal, üzerinde durulması gerekenin genç işsizlik oranındaki artış eğilimi olduğunu, bu konuda birtakım çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Bakan Ağbal, "İşsizlikle ilgili ortaya çıkan veri, son 3 yılın trendine bakıldığında olumlu, ekonomide ilk yarıda yakaladığımız yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme oranlarıyla tutarlı. Son 1 yılda Türkiye ekonomisi iş gücüne katılan 1 milyon insanımıza iş, aş üretmiş, bu çok önemli. Türkiye sürekli istihdam üreten bir ülke. 2009 global krizinden bu yana Türkiye gibi Avrupa'da hiçbir örnek yok. Bu da bizim için son derece sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı