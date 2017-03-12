İŞ DÜNYASINDAN HOLLANDA'YA TEPKİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulmasıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Bakanlara sergilenen antidemokratik tutumun, Hollanda hükümeti tarafından iki ülke ilişkilerini ve ifade özgürlüğünü göz ardı eden bir tavır olduğunu vurgulayan Olpak, "Hollanda makamlarının nezaketsiz açıklamaları kısa zamanda yasaklama ve kısıtlamalara, en sonunda ise şiddete dönüşmüştür. Demokrasi ve özgürlüklere bağlılığını her vesileyle vurgulayan Hollanda makamlarının bu tavırları, Hollanda'daki Türk toplumunun demokratik haklarına ve onuruna yönelik açık bir tacizdir." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED: "Hollanda kendi değerleriyle de çelişiyor"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu da Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan gerginliğin diplomatik nezakete ve müttefiklik ilişkisine zarar verdiğini vurgulayarak, Avrupa’nın demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi önemli değerlerinin, temeli olmayan suni gerekçelerle Türk siyasetçilerine karşı uygulanmamasının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.

"Diplomatik teamüllere, etik ve ahlaki değerlere aykırı davranış sergileyen Hollanda hükümeti, bir an önce takındığı tavırdan vazgeçmelidir" ifadesini kullanan Kadooğlu, seyahat ve ifade özgürlüğü gibi temel AB değerleriyle Hollanda’nın tavrının çeliştiğini vurguladı.

TESK: "Hollanda'nın demokrasi ve insan haklarını hiçe sayan tutumunu kınıyorum"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi yönündeki tutumunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Hollanda'nın demokrasi ve insan haklarını hiçe sayan tutumunu kınadığını bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Üyesi, NATO üyesi ve AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin Dışişleri Bakanının uçuşuna izin verilmemesi temel insan haklarından olan seyahat özgürlüğünü engellemektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türkiye Rotterdam Başkonsolosluğu'na alınmaması olayın gerilimini iyice artırarak ikili ülke ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir yaklaşımdır."

BTSO: "Hollanda, bu hatalardan bir an önce dönmeli ve Türkiye'den özür dilemelidir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, yazılı açıklamasında, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 400 yılı aşkın süredir devam ettiğini, bu ülkenin tutumunun özgürlük ve demokrasi kavramları ile izah edilebilecek bir karar olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına yapılan bu davranışın bir an önce önce düzeltilmesi gerektiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"AB üyesi Hollanda'nın antidemoktatik bir tavırla sergilediği bu davranışlara anlam vermek mümkün değil. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları ile buluşmak üzere düzenlenen sayın bakanların programlarının engellenmesinin demokrasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde karşılığı yoktur. Bursa iş dünyası olarak bu sürecin iki ülke arasındaki ekonomik, toplumsal ve siyasi ilişkilere zarar vermeden neticelenmesini temenni ediyoruz. Hollanda, bu hatalardan bir an önce dönmeli ve Türkiye'den özür dilemelidir."

Anadolu Haber Ajansı