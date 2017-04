İŞ DÜNYASINDAN "EKONOMİYE ODAKLANALIM" ÇAĞRISI

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - İş dünyasının önde gelen isimleri, referandumun sonuçlanmasıyla artık ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecini tamamladığını belirterek, yeni yönetim sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiğini hatırlattı.

Bu sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Özdemir, katılım oranlarına bakıldığında Türk demokrasisinin bu dönemeçten de güçlenerek çıktığını, sonuçta kazananın 80 milyonluk Türk halkı olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi güzel günlerin beklediğine yürekten inandığını ifade eden Özdemir, "Bundan sonra vakit kaybetmeden ülkenin gündemi ekonomiye dönmeli. Üretim ve istihdam konusuna dönük adımları bir an evvel atmalıyız." dedi.

Özdemir, özellikle ülkenin önüne koyduğu 2023 hedeflerine koşar adımlarla gitmesi gerektiğini kaydetti.









- "Sanayici önünü daha net görebilir"

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da referandumdan çıkan sonucun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "İnşallah, doğru bir karar verildiğini düşünüyorum. 'Evet' çıkmasıyla Türkiye'de koalisyonların önüne geçilmiştir. Böylelikle sanayici önünü daha net görebilir." diye konuştu.

Konukoğlu, bundan sonra ekonomiye odaklanmak gerektiğini belirterek, "Biz sanayiciyiz. Enerjimizi işimize, yatırıma, üretime, ihracata harcamalıyız. Yeni sistemin de buna uygun bir zemin vereceğini düşünüyoruz. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Türkiye'nin geleceği açıktır." ifadelerini kullandı.

- "Bir an önce yeni reformlar yapılmalı"

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise referandum sonucunun Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Bütün dünyaya bir demokrasi dersi verdik." dedi.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki dönem ve referandum beklentisinden dolayı iş dünyasının, önünü göremediği bir süreç yaşadığını ifade eden Kadooğlu, "Ama bunların hepsi geride kaldı. Artık geçmiş seçim dönemlerindeki siyasi kutuplaşmalardan çıkıp bugünden sonra özgürlüklere, demokrasiye ve ekonomiye odaklanmamızın zamanıdır. Bu süreci ülke olarak ekonomimizi ve demokrasimizi daha güçlü hale getirmek için kullanmalıyız. İç huzur ve barışı yeniden tesis etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Kadooğlu, kaybedilen süreçleri Türkiye'deki iş insanlarının çok kısa zamanda telafi edeceğini ve aradaki farkı kapatacağını belirterek, bir an önce yeni reformların yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin yavaş işleyen bürokrasi çarkı olduğunu vurgulayan Kadooğlu, iş dünyasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bürokrasinin, bir an önce daha aktif ve karar verici hale getirilmesini beklediğini kaydetti.

Kadooğlu, "Artık seçimlerin 5 yılda bir yapılacak olması, her seferinde hükümet kuruldu-kurulmadı konusunun gündeme gelmeyecek olması iş dünyası için önemli bir nokta. Çünkü biz 5 yıllık bir projeksiyon yapabiliriz. Ama her 6 ayda bir, her 2 yılda bir yapılacak projeksiyonlarla enerjimizi tüketmemeliyiz. Dolayısıyla yeni sistemde belirsizliklere katlanmaktan kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin çok daha kapsamlı bir sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kadooğlu, "Bunun altyapısı da ileriye dönük olarak hazırlanmalı. Bu sadece 18 maddelik bir konuydu. Yönetim biçimi değişti ama bu yönetim biçimiyle yeni anayasa konusunda da siyasetçiler, iş dünyası, akademisyenler ve kanaat önderlerinin geniş çaplı uzlaşısıyla yeni bir sivil anayasa beklentimiz de tabii ki var." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten memnuniyet duyarız"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye'nin daha da güçlü bir birlik ve beraberlik içinde bundan sonra da her alanda büyümesini sürdüreceğine yürekten inandığını kaydetti.

Kibar, "İş dünyasının temsilcileri olarak Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmaların devamlılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

