"İŞ DÜNYAMIZ KARAMSARLIĞA KAPILMASIN"

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye ekonomisine ilişkin iş dünyamız hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasın ve karamsarlık da pompalanmasın." ifadelerini kullandı.

Şimşek, AA muhabirinin, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes'ın bugün bir toplantıda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini hatırlatması üzerine, ekonomiye ilişkin tespitlerde bulunulurken, gerek küresel gerek Türkiye özelindeki gelişmelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin olağanüstü iç ve dış tehditlerle mücadele ettiğini belirten Şimşek, ancak ülke ekonomisinin bütün olumsuz gelişmelere rağmen büyük bir direnç gösterdiğini vurguladı.

Diğer taraftan küresel ve jeopolitik sıkıntıların bulunduğuna ve bunların Türkiye ekonomisine yansımaları olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Ancak hükümetin attığı reform niteliğindeki adımları da görelim. Bardağın dolu tarafına da odaklanalım. Bu anlamda iş dünyasına da önemli görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin reel sektörün ve iş dünyasının önünü açan, Ar-Ge'den, işgücü piyasasına, yatırım ortamından yargıya çok önemli reformları hayata geçirdiğini hatırlatan Şimşek, "İş dünyamız hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasın ve karamsarlık da pompalanmasın. Ülkemizin geleceği parlak, tüm sorunları aşma kabiliyetine sahip güçlü bir Hükümetimiz var." ifadelerini kullandı.

Şimşek, küresel ölçekteki finansal gelişmelerin gerek Finansal İstikrar Komitesi, gerekse Ekonomik Koordinasyon Kurulunda çok yakından takip ve analiz edildiğini de belirterek, bu kapsamda endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.​

Anadolu Haber Ajansı