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İş Bankası’ndan kadın girişimcilere destek

İş Bankası’nın ana sponsorları arasında yer aldığı ve kadın girişimcilerin yarıştığı Arya Retreat Pitching Challenge yarı finali gerçekleşti

İş Bankası’ndan kadın girişimcilere destek

İş Bankası’nın ana sponsorları arasında yer aldığı ve kadın girişimcilerin yarıştığı Arya Retreat Pitching Challenge yarı finali gerçekleşti

18 Mayıs 2018 Cuma 13:20
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İş Bankası’ndan kadın girişimcilere destek

Türkiye İş Bankası’nın Farplas ile birlikte ana sponsorluğunu üstlendiği, kadın girişimcilere yönelik Arya Retreat Pitching Challenge (ARPC) yarı finali İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Magnet ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarı finalde kadın liderliğindeki bioplastik, moda, artırılmış gerçeklik, geri dönüşüm, video içerik üretimi, masraf yönetimi, wellness, simültane çeviri, bitkisel zenginleştirilmiş gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren 10 girişim yarıştı. Jüri üyeleri arasında Ahu Serter, Münteha Adalı, Deniz Gürkan ve Deniz Duygu’nun da yer aldığı ARPC yarı final sonuncunda; Naturansa, BloominBag, Hyggefisk, Masraff, Parrotize ve Vivoo finale çıkarak yarışmaya devam edecek 6 girişim oldu.

Finale kalan girişimciler, 24-27 Mayıs arasında Bodrum’da düzenlenecek Arya Retreat’te sunumlarını gerçekleştirerek hem ödüller için yarışacak hem de ulusal ve uluslararası yatırımcı ve girişimcilerle bir araya gelme fırsatı bulacaklar. Ulusal ve uluslararası pek çok konuşmacının yer alacağı etkinliğe, İş Bankası’nın Baş Ekonomisti İzlem Erdem ile Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık da katılacak. Erdem ve Eliaçık, üreten ve ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimciler başta olmak üzere, ekonomi ve pazarlama dünyasına ilişkin bilgiler aktaracak.

İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık, yarı finalde yarışan 10 girişimcinin çok başarılı olduğunu vurgulayarak, “Burada yarışan girişimcilerin iyi yerlere geleceklerine, ülke ekonomisine değer katacaklarına inanıyorum. Arya Retreat’e katılmayı hak eden 6 girişimciyi de kutluyor ve finalde başarılar diliyorum. İş Bankası olarak bu organizasyonda yer almaktan ve kadın girişimcilerin başarısına yakından şahit olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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