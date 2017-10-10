İş Bankası’ndan çocuklara Dijital Kumbara

Türkiye İş Bankası, nesillerdir çocukların severek kullandığı kumbarayı, 18 yaşından küçüklerin dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlayacak şekilde Dijital Kumbara olarak hizmete sunuyor. Dijital Kumbara’yı, İşCep kullanan İş Bankası müşterileri şubelere başvurarak çocukları için alabiliyor. Dijital Kumbara’nın kullanılmaya başlanması için İşCep kullanıcısı anne veya babanın çocukları adına vadesiz TL hesabı ve vadeli kumbara hesabı açması yeterli oluyor.



İşCep ile konuşan Dijital Kumbara

İşCep içerisindeki “Dijital Kumbara” menüsü ile cep telefonunun bluetooth özelliği sayesinde Dijital Kumbara’ya anında para gönderilebiliyor. İşCep’ten Dijital Kumbara menüsüne giren İş Bankası müşterileri, telefonlarının bluetooth özelliği ile yakınındaki kumbaraları görebiliyor, para göndermek istedikleri kumbarayı seçip istedikleri tutarı ve iletmek istedikleri mesajı Dijital Kumbara’ya gönderebiliyor. İşCep’ten gönderilen para, Dijital Kumbara’nın ekranında yazılan mesaj ile birlikte görüntüleniyor.

Dijital Kumbara sahibi çocuklar, istedikleri zaman kumbaranın dijital ekranından birikimlerini takip edebiliyor. Hatta birikim hedefi de tanımlanabilen Dijital Kumbara’nın ekranından biriktirdikleri tutarı ve hedefe yaklaşma durumunu izleyebilen çocuklar için birikim yapmak daha eğlenceli hale geliyor. Dijital Kumbara, çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış olan bu deneyimi ile küçük yaştan tasarruf alışkanlığı kazanılmasında önemli rol oynayacak.



Kumbarayı dijitalleştirdik

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde tasarruf bilincinin oluşması ve birikimlerin artırılması için, özellikle okul çağından başlayarak finansal okuryazarlığın sağlanması, bu bilincin tabana yayılarak ülkemizin tasarruf oranının gelişimine olumlu katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Sezen, sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğumuz günden beri tasarrufun öncüsü olma misyonumuz ile ülkemizde tasarruf bilincinin toplumun tüm kesimlerinde artırılması yönünde çalışıyoruz. Küçük tutarlarla düzenli birikime teşvik eden ürün ve hizmetlerimiz ile tasarrufların tabana yayılması adına hem bankacılık sektörü hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 1929 yılının sonlarında tasarruf seferberliğine destek vermek amacıyla başlatmış olduğumuz ‘Kumbara Kampanyası’ ile ülkemizi ilk defa kumbaralar ile tanıştırdık.



O günden bugüne ülkemizde tasarrufun simgesi haline gelmiş bir İş Bankası klasiği olan kumbaraları bugün, “nesnelerin interneti (IoT)” kavramına uygun olarak dijitalleştirdik. Kumbaralarımızı, dijital dünyanın içinde doğan okul çağındaki çocuklarımızın günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası olmak üzere, dijital haliyle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Dijital Kumbara ile sunduğumuz deneyimi, yaşamlarının bütünleyici bir parçası olarak internetle büyümekte olan çocuklarımızın hayatlarına son derece doğal bir biçimde entegre edecekleri şekilde tasarladık. Müşterilerimizin yol arkadaşı olma anlayışı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda, Dijital Kumbara ile çocuklarımıza sunacağımız eğlenceli para biriktirme deneyiminin ülkemizde küçük yaştan tasarruf alışkanlığı kazanılmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz.”



İş Bankası Dijital Kumbara’ya nasıl sahip olunur?

Dijital Kumbara, veliler tarafından İş Bankası şubelerinden, Anadolu Sigorta’nın çocuklarımızın geleceğini garanti altına alan Güvenli Gelecek Sigortası ürününün Maxi ve üstü teminatlı sigorta paketlerinden birinin alınması halinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Bunun haricinde Dijital Kumbara, hizmet ücreti karşılığında da İş Bankası şubelerinden alınabiliyor.

Dijital Kumbara’ya fiziksel olarak kâğıt ve madeni para atılması da mümkün. Fiziki para atılan haznenin açılması için şubelere başvuruluyor. Şubelerde Dijital Kumbara’nın içindeki fiziki paralar veliye teslim edilebileceği gibi velinin talimatı doğrultusunda bir mevduat hesabına da yatırılabiliyor.

Basın Bülteni