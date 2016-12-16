İŞ BANKASI, VAN'DA TİCARİ İHTİSAS ŞUBESİ AÇTI

Van’daki ilk şubesini 63 yıl önce 1953’te açan İş Bankası, bugün itibariyle ticari şubeyle birlikte 5’i şehir içinde, 1’i de Erciş’te olmak üzere ilde 6 şubeyle hizmet veriyor. Banka, özel bankalar arasında Van’da en çok şubeye sahip banka konumunda bulunuyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, konjonktür ne olursa olsun İş Bankası olarak müşterilerle olan ilişkilerini uzun vadeli ve sağlam temellere dayanan bir iş ortaklığı şeklinde gördüklerini, Doğu ve Güneydoğu’da yaşanan olumsuzluklara rağmen burada bankacılık faaliyetlerini azaltmadıklarını, aksine Vanlı sanayici ve tüccarı desteklemek, yatırımlarını büyütmek, ihracatlarını artırmak için ticari şube açtıklarını ifade etti.

Bilgiç, Van’da 2011 yılında yaşanan depremden sonra bölgede firmaların yükünü bir nebze olsun hafifletmek için KOSGEB, TOBB ve TÜRMOB ile deprem sonrası acil destek protokolleri yaparak müşterilerine geri ödemesiz dönemli, düşük maliyetlerde kredi kullandırdıklarını vurguladı.