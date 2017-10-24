İş Bankası, KOBİ’lere Çin’de başarılı olmanın yollarını anlattı

Toplantıların açılış konuşması yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, İş Bankası’nın yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, uluslararası alanda da iş dünyasının yanında yer aldığını belirtti. Şencan sözlerini şöyle devam etti: “Bankamız yurt dışı yapılanması kapsamında KKTC’de 15, Irak, Kosova ve Londra’da ikişer, Bahreyn’de de bir olmak üzere toplam 22 şube bulunuyor. Ayrıca, Kahire/Mısır ve Şangay/Çin’de birer temsilcilik ofisimiz var.





Bunların yanı sıra, Avrupa’nın 5 ülkesinde faaliyet gösteren Frankfurt merkezli yüzde 100 iştirakimiz İşbank GmbH 14 şubesi, Rusya Federasyonu’ndaki iştirakimiz İşbank Rusya 3 şubesi ve Gürcistan’daki iştirakimiz İşbank Gürcistan da 2 şubesi ile bankacılık hizmeti sunuyor. İş Bankası olarak sınır ötesindeki stratejimizin temelini ülke ekonomisi için önem taşıyan uluslararası piyasalarda etkinliğin en üst düzeye çıkartılması ve bu piyasaların sunduğu büyüme olanaklarından yararlanma oluşturuyor.



Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve dünya ihracatının lideri Çin’de etkin bir faaliyet gösteriyoruz. Çin Yuanı (RMB) fonlama imkanları, dış ticaretin finansmanı ve pazara giriş fırsatları ile ilgili her zaman İş Bankası ile iletişime geçilebilir. 2016 yılsonu itibarıyla müşterilerimize RMB forward kuru ile de işlem yapabilme imkanı sunduk.”

Şencan’ın açılış konuşmasının ardından İş Bankası İktisadi Araştırmalar Birim Müdürü Alper Gürler, Çin ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri, Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Birim Müdürü Meral Şengöz de Çin ile ticaretin finansmanı, dış ticaret ve RMB/CNY ürünleri ile Çin kaynaklı yurtdışı kredileri hakkında bilgiler paylaştı.

İş Bankası Şangay/Çin temsilcisi Doruk Keser ise 21. yüzyılın en büyük kalkınma projelerinden “Kuşak ve Yol” girişimi ve tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasının önemini vurgularken, üç boyutlu yazıcılar, nesnelerin interneti (IOT) ve endüstriyel robot üretiminin önemli iş fırsatlarının başında geldiğini belirtti. Müşterilerle interaktif bir sohbet ortamında gerçekleşen soru-cevap bölümü sonrası seminerler sona erdi.

İş Bankası KOBİ’lerin gündemindeki konularda düzenleyeceği seminerler ile tüm iş dünyasının sadece finansal ortağı olarak değil, aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini paylaşan çözüm ortağı olarak hareket etmeye devam edecek.Basın Bülteni