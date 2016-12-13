"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ DÜNYA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye ile İran arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin bölgesel ve küresel anlamda çok önemli olduğunu belirtti.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Tahran'da İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi ile bir araya gelen Arslan, "Yüzyıllara dayanan dostluk, komşuluk ilişkilerine sahip iki ülkenin bu coğrafyada yapacakları her iş birliğinin hem İran hem de Türk halkına ekonomik olarak fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İki ülkenin iş birliği sadece ülkelerimiz açısından değil, aynı zamanda bulunduğumuz coğrafya ve dünya açısından çok önemlidir." dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünya genelinde hızla gelişmekte olduğunu dile getiren Arslan, "Bilgi ve iletişim konusunda çok güzel iş birliklerimiz var. İş birliklerini bundan sonra da artırmak adına teknik bir ekip oluşturduk. Bu ekip, çalışmalara hemen başlayacak." ifadesini kullandı.

Arslan şöyle devam etti:

"Özellikle ICT (bilgi ve iletişim teknolojileri) konusu dünyada yeni bir konu olmakla birlikte çok hızla büyümekte ve dünyanın geleceği ICT üzerine şekillenmektedir. Posta konusunda yüzyıllardır yaptığımız iş birliğini biz ICT konusunda da inşallah bundan sonra artırarak devam ettireceğiz. Bu da hem ülkelerimiz hem de coğrafyamızın menfaatine olacaktır."

Bakan Arslan, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı olan İranlı mevkidaşı ile diğer konuları da müzakere ettiklerini belirterek, "Ulaştırma konusunda da yapabileceklerimizi müzakere ettik. Türkiye ve İran olarak iki ülkenin dostluğu ve ilişkilerinin geliştirilmesi adına hem de bu sektörde dünya çapındaki uygulamalarda yaptığımız iş birliklerine verdikleri destekler adına çok teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz var. İki bakan olarak bizi çok sık birlikte görürseniz şaşırmayın." diye konuştu.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Vaizi ise konuşmasına, İran hükümeti adına İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Bakan Arslan ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Vaizi, "Görüşmede, iki ülkenin iyi ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldık. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltme hedefleri üzerinde çalışma fırsatı bulduk. Deniz, kara ve hava taşımacılığı, uzay ve uydu teknolojisi ve ICT gibi birçok alanda iş birliğine yönelik görüşmeler yaptık." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin haftaya Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Vaizi, "Türk bakanın Tahran'a yaptığı ziyaret Cihangiri'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret konusunda hazırlıklarımızı tamamlamak için bir fırsat oldu. İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda güçleneceğini umuyorum. Ulaşım ve taşımacılık konusunun ilişkilerin güçlendirilmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her iki taraf da bu alandaki mevcut engelleri ortadan kaldırma konusunda hazır olduğunu belirtti." diye konuştu.

Bakan Arslan'ın Tahran'da İran Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi'yle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı