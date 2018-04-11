İPEK MOBİLYA’YA SÜPER TEŞVİK

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu. 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olacak. Süper teşvik'ten yararlanacak 23 firma arasında İpek Mobilyada var.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlar: Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş, Tosyalı. Kamuoyunda 'Süper Teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemine katılan projeler, bugün düzenlenecek bir törenle duyurulacak. Teşvik projesinin duyurusu daha önce iki kez ertelenmişti. Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanarak 130 milyar lira teşvik belgesi alan 23 yatırımcıyı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.Programa Kayseri'den KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ile Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya'da katıldı.