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İNTERNETTEN KARTLA ALIŞVERİŞE ONAY SÜRECİ 31 ARALIK'A UZATILDI

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:41
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BDDK Başkanı Akben: - "Banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdik ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istedik. e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık"

İNTERNETTEN KARTLA ALIŞVERİŞE ONAY SÜRECİ 31 ARALIK'A UZATILDI
İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi.

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kartların elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini, bunun için 16 Şubat'ta kurul kararı aldıklarını ve bu süreci bankalardan 17 Ağustos'a kadar tamamlamalarını istediklerini anımsattı.

Burada önceliklerinin kart sahiplerini herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak, dolandırılmasını önlemek ve siber saldırılara karşı da tedbir almak olduğunu aktaran Akben, bugün geldikleri noktada her ne kadar talepler alınmış olsa da, bu işin banka bazında farklı hızlarda yürütüldüğünü gözlemlediklerini kaydetti.

Akben, bankaların farklı kanallardan müşterilerine ulaşmaya çalıştığını ancak yaz dönemi olması nedeniyle müşterilere ulaşmada birtakım güçlükler olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada önemli sayıdaki kartlara olumlu ya da olumsuz cevap alınamadığını vurgulayan Akben, "Buradaki gayemiz, kart hamillerinin korunması. e-ticaretin engellenmesi gibi bir gayemiz olamaz. e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık. Bu süreyi yine takip edeceğiz." şeklinde konuştu. 



- "98 milyon civarında kart internet üzerinden işlem yapıyor"



Mehmet Ali Akben, Türkiye'nin kart açısından çok önemli bir ülke olduğunu, bütün kartlar sayıldığında 175 milyona yakın kart bulunduğunu bildirdi. Bu sayının bankaların kartlarla ilgili birimlerine ciddi bir yük yüklediğini belirten Akben, herhangi bir mağduriyet oluşmaması için süreyi uzatma kararı aldıklarını söyledi. 

Akben, 98 milyon civarında kartın internet üzerinden işlem yaptığına işaret ederek, "Bunların önemli bir bölümü bu işe ret veya onay vermiş. Ama hala önemli sayılacak bir bölümünde eksiklikler var. O yüzden bu süreyi uzattık." dedi.

BDDK, şubat ayında aldığı bir kararla Türkiye'deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için kart hamilinin onayının alınması şartı getirmişti. Kart hamillerinin herhangi bir mağduriyete uğramadan taleplerinin alınabilmesi için gerekli altyapının kurulabilmesi ve talep toplanması amacıyla bankalara 6 aylık süre verilmişti. 


Anadolu Haber Ajansı
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