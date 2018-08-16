İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEMEYE ALIŞTIK

Bankalararası Kart Merkezi, 2018 yılının Temmuz ayı verilerini açıkladı. BKM verilerine göre, banka ve kredi kartlarıyla temmuz ayında toplam 73,9 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 65 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 8,9 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Banka kartıyla yapılan ödemelerde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında büyüme gerçekleşirken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise büyüme oranı yüzde 21 oldu.

İnternetten kartlı ödemelerde yüzde 35 oranında artış yaşandı

İnternetten ödeme alışkanlığının her geçen gün artması, kartlı ödeme istatistiklerine de yansırken, Temmuz ayında toplam 13,8 milyar TL tutarında ödemenin, internet üzerinden kartla yapıldığı görüldü. Bu veriler, 2017 yılı Temmuz ayıyla kıyaslandığında, internetten kartlı ödemelerde yüzde 35 oranında artış gerçekleştiği gözlendi.

İlk sırada kamu/vergi ödemeleri var

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin sektörel dağılımına göre, 2,19 milyar TL ve yüzde 16 pay ile kamu/vergi ödemeleri ilk sırada bulunurken, 2,05 milyar TL ve yüzde 15 pay ile hava yolları sektörü ikinci sırada yer aldı.

1,82 milyar TL ve yüzde 13 pay ile seyahat acenteleri, 1,46 milyar TL ve yüzde 11 pay ile elektronik eşya, 0,89 milyar TL ve yüzde 6 pay ile hizmet sektörü, sırasıyla internetten en fazla kartlı ödeme yapılan sektörler arasında yer aldılar.

Son trend: Online kurban satışı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle internetten kurban alımı konusu da sıklıkla gündeme geldi. Bayramda hem tatil yapmak hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin yoğun talebi, marketlerin online kurban satışlarını artırdı.

İnternette satılan ürün çeşitliliğinin giderek fazlalaşması, kredi kartı kullanımını arttırırken, konuyu da gündemde tuttu. MTM’nin raporuna göre, kredi kartı konusu Ocak ayından itibaren medyada 36 bin 661 kez haber olarak yer aldı. Banka kartının ise 15 bin 761 haberin konusu olduğu belirlendi.

