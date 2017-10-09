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İNTERNET ÖLÇÜMLEMEDE GÜNLÜK RAPORLAMA DÖNEMİ

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:56
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IAB Türkiye, dijital dünyanın nabzını tutmada çığır açıyor. İnternet Ölçümleme Araştırmasında günlük raporlamayı başlatan IAB Türkiye, tıpkı televizyon reytinglerinde olduğu gibi internetin performansını da ertesi gün reklam verenlerin bilgisine sunacak.

İNTERNET ÖLÇÜMLEMEDE GÜNLÜK RAPORLAMA DÖNEMİ
IAB Türkiye’nin günlük raporlamayı devreye almasıyla birlikte Türkiye, dünyada bu yöntemi kullanan 7 ülke arasına girdi. IAB Türkiye’nin İnternet Ölçümleme Araştırması’nda günlük raporlamayı kullanacak olması, doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşıp ulaşılamadığının bilgisini 24 saat içinde almayı sağlayacak. Bu sayede reklam verenler stratejilerini hızlı ve güvenilir biçimde kontrol etme imkanı bulurken, bütçelerini daha verimli şekilde yönetebilecekler.


Günlük raporlama, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması’nı yürüten Gemius’un 2015 yılında IAB Avrupa Research Awards’da birincilik kazandığı Davranışsal Panel Sentezi yöntemini baz alan yenilikçi bir ölçüm sistemi. Günlük raporlamayla birlikte cihaz duplikasyonundan arındırılmış toplam erişim rakamları da kullanıma sunulacak ve TV ölçümleriyle tam uyum sağlanacak.

2022’de dijital reklam yatırımları televizyonu geçecek
IAB Türkiye, 2022 yılında Türkiye'de dijital reklam yatırımlarının televizyonu geçeceğini öngörüyor. Dijital reklam yatırımlarında 2011’den bu yana devam eden düzenli artış, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. TGI Mart 2016 – Şubat 2017 dönemi verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üstü kitlenin günlük ortalama televizyon izleme süresi yaklaşık 3 saat. IAB’nin Türkiye dahil 18 ülkeyi kapsayan araştırması ise,Türkiye’deki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 20’sinin günde 6 saatten fazla bir süre telefonuyla etkileşim halinde olduğunu gösteriyor. Bu oranlar da reklam yatırımlarının dijitale yönelmesinin sebebini açıklar nitelikte.

Avrupa dijital reklam pazarı geçen yıl Yüzde 12,2 büyüdü
2016 yılında yüzde 12,2 büyüyen Avrupa dijital reklam pazarının hacmi 37,1 milyar Euro’dan 41,8 milyar Euro’ya yükseldi. 2016 yılında açıklanan verilere göre Avrupa'dadijital reklamyatırımları televizyonla arayı daha da açarak birinciliğe elde etti. E-marketer'dan alınan verilere göre dijital reklam yatırımları 2016 yılında dünya genelinde 194 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2020 yılında 335 milyar dolara ulaşacağı ve 2021 yılında dünya reklam yatırımlarının yarısının dijitalden geleceğiöngörülüyor. Ayrıca IHS Markit 2015 yılı dünya mobil reklam yatırımlarını 51 milyar Euro olarak açıkladı.

Bu rakam 2016'da yaklaşık 83 milyar Euro’ya ulaşarak yüzde 42 oranında büyüdü.Buradan hareketle büyümenin mobil odaklı olacağı öngörülebilir.
IAB Türkiye’nin günlük raporlamayı devreye almasıyla birlikte Türkiye, dünyada bu yöntemi kullanan 7 ülke arasına girdi. IAB Türkiye’nin İnternet Ölçümleme Araştırması’nda günlük raporlamayı kullanacak olması, doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşıp ulaşılamadığının bilgisini 24 saat içinde almayı sağlayacak. Bu sayede reklam verenler stratejilerini hızlı ve güvenilir biçimde kontrol etme imkanı bulurken, bütçelerini daha verimli şekilde yönetebilecekler.
Günlük raporlama, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması’nı yürüten Gemius’un 2015 yılında IAB Avrupa Research Awards’da birincilik kazandığı Davranışsal Panel Sentezi yöntemini baz alan yenilikçi bir ölçüm sistemi. Günlük raporlamayla birlikte cihaz duplikasyonundan arındırılmış toplam erişim rakamları da kullanıma sunulacak ve TV ölçümleriyle tam uyum sağlanacak.

2022’de dijital reklam yatırımları televizyonu geçecek
IAB Türkiye, 2022 yılında Türkiye'de dijital reklam yatırımlarının televizyonu geçeceğini öngörüyor. Dijital reklam yatırımlarında 2011’den bu yana devam eden düzenli artış, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. TGI Mart 2016 – Şubat 2017 dönemi verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üstü kitlenin günlük ortalama televizyon izleme süresi yaklaşık 3 saat. IAB’nin Türkiye dahil 18 ülkeyi kapsayan araştırması ise,Türkiye’deki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 20’sinin günde 6 saatten fazla bir süre telefonuyla etkileşim halinde olduğunu gösteriyor. Bu oranlar da reklam yatırımlarının dijitale yönelmesinin sebebini açıklar nitelikte.

Avrupa dijital reklam pazarı geçen yıl Yüzde 12,2 büyüdü
2016 yılında yüzde 12,2 büyüyen Avrupa dijital reklam pazarının hacmi 37,1 milyar Euro’dan 41,8 milyar Euro’ya yükseldi. 2016 yılında açıklanan verilere göre Avrupa'dadijital reklamyatırımları televizyonla arayı daha da açarak birinciliğe elde etti.
E-marketer'dan alınan verilere göre dijital reklam yatırımları 2016 yılında dünya genelinde 194 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2020 yılında 335 milyar dolara ulaşacağı ve 2021 yılında dünya reklam yatırımlarının yarısının dijitalden geleceğiöngörülüyor. Ayrıca IHS Markit 2015 yılı dünya mobil reklam yatırımlarını 51 milyar Euro olarak açıkladı. Bu rakam 2016'da yaklaşık 83 milyar Euro’ya ulaşarak yüzde 42 oranında büyüdü.Buradan hareketle büyümenin mobil odaklı olacağı öngörülebilir.



 
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