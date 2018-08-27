INTERCITY %100 YERLİ VE MİLLİ

KUR artışı ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntılı günler geçiren filo kiralama sektöründen güzel bir yatırım haberi geldi. Bazı şirketlerin iflas ettiği bazılarının ise araç yenileme yatırımlarını beklemeye aldığı sektörde Intercity, Japon firmaya sattığı yüzde 47 hissesini geri aldı, yeniden yüzde 100 yerli şirket oldu. Dünya'nın haberine göre sektörünün önde gelen markalarından Intercity, 2008 yılında Japon Mitsubishi Grubu’na sattığı yüzde 47 hissesini geri aldı. Yeniden yüzde 100 yerli sermayeli şirket olan Intercity’de hisselerinin tamamı, şirketin kurucusu ve halen büyük ortağı olan Vural Ak’a geçmiş oldu. 2017 yılı yaz aylarında başlayan hisse alım süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vural Ak, “Intercity “yerli ve milli” unvanına tekrar kavuştu” dedi.

60 BİN ARAÇLIK FİLO HEDEFİ

2018 yılı haziran ayı sonu itibarıyla sahadaki toplam filo büyüklüğü 36 bin araca ulaşan Intercity, 2020 yılına kadar cirosunu 4 milyar TL’ye, kârını da 250 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor. Bugün şirketin toplam varlıklarının 3 milyar 255 milyon TL’ye ulaştığını belirten Vural Ak, “2020 yılı sonuna kadar 60 bin araçlık filo büyüklüğü hedefimizi gerçekleştirirsek şirket toplam varlıklarımızı 9 milyar TL’ye, öz kaynak büyüklüğümüzü de 1.9 milyar TL’ye çıkarmış olacağız” dedi.

GÜÇSÜZLER BATIYOR, GÜÇLÜLER DAHA DA BÜYÜYOR

Otomotivde iç pazar satışlarında önemli bir paya sahip olan filo kiralama sektörü, kur artışından büyük darbe aldı. Vural Ak, euroyla borçlanıp, euroyla kiralama yapan ancak üç yıllık kiralama sonunda araçlarını ikinci elde TL ile satan, borçlanma oranları sermayelerinin 50 katına ulaşan 5-6 şirketin havlu atma noktasına geldiğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından ilk iflas haberi Fleetcorp’tan geldi. Bazı şirketlerde ise yatırımlar durdu. Ak, mevcut piyasa koşullarının Intercity gibi iyi yönetilen ve finansal açıdan sağlam olan şirketler için ise çok büyük fırsatlar ve avantajlar içerdiğini vurguladı.

KÂRLILIK AÇISINDAN ZOR BİR DÖNEM

Intercity, geçtiğimiz aylarda sektörde bir ilke imza atarak yeni bir iş modelini devreye sokmuştu. Azalan gelirlerini artırmak isteyen bayiler, Intercity'nin filo kiralama ağına dahil olarak araç başına 3 yılda 30 bin TL ek gelir elde edebiliyor. Intercity bu işbirliğiyle yıllık 10 binden fazla ilave araç kiralama yapmayı hedefliyor. Vural Ak, yüksek kurlar, vergi oranları ve son olarak da ÖTV artışlarının otomotivin büyüme trendini yavaşlattığını, yetkili satıcıların kârlılık açısından zor bir dönem yaşadığını dile getirerek, "Türkiye'deki 5 binden fazla yetkili bayinin bine yakını kapandı ve düşüş devam ediyor. Biz Intercity olarak bu bayilere yeni bir kazanç kapısı oluşturduk” dedi.