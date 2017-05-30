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İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM AZALDI

30 Mayıs 2017 Salı 11:15
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İnşaat istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 geriledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM AZALDI
ANKARA (AA) - 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin inşaat iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 gerileme gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,6 azaldı.

Söz konusu dönemde, inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, 2016'nın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 düştü.

Sektördeki brüt ücret-maaş endeksi, önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 0,4 düşüş kaydetti. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 yükseldi.


Anadolu Haber Ajansı
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