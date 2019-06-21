İnşaat patronları konut satış istatistiklerini değerlendirdi

Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu:

Son dönemde piyasalarda yaşanan durgunluğun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesinin ardından yerini yeniden hareketliliğe bırakacağını düşünüyoruz. Bu hareketlilik konut satışlarını, istenen seviyeye getirecektir. Ziraat Bankası’nın konut sahibi olmak isteyenlere yönelik bugün hayata geçirdiği "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi”nin de konut satışlarına olumlu katkıları olacaktır.

Yüzde 62 oranında artış yaşandı!

Mayıs ayı konut satış verilerine baktığımızda yabancıya satış rakamlarında yaşanan artışın sürdürdüğünü görüyoruz. TÜİK’in Mayıs verilerine göre; yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Türkiye yabancı yatırımcılar için gözde bir ülke olmaya devam ediyor. Yabancılar hem oturmak hem de yatırım amaçlı ülkemizden konut almaya devam ediyor. Yaz döneminde de bu artışın katlanarak süreceğini söyleyebiliriz.

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Mayıs ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Eş Başkanı Abdülkadir Akkuş şunları söyledi; “Türkiye genelinde konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 adet satış şeklinde gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 091 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Ziraat Bankası’nın konut sahibi olmak isteyenlere yönelik bugün hayata geçirdiği "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi”nin de konut satışlarına olumlu etkisi olacağını söyleyebiliriz. 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylar itibariyle konut satışlarında yeniden bir yükselişin başlayacağını ekleyebiliriz.

“Yaz döneminde yabancıya satış rekor kıracak!”

Yabancılara satılan konut satışlarına baktığımızda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 oranında bir artış yaşandığını görüyoruz. 2019 Mayıs ayında yabancılara 3 bin 925 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 734 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa ve Yalova izledi.

Yaz döneminde tatil için ülkemizi tercih yabancı yatırımcılara, projelerimizi doğru bir şekilde tanıtırsak önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında hızlı bir yükselmenin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda yaz aylarında yabancılara konut satışında rekor bekliyoruz.

TÜİK 2019 Mayıs Ayı Konut Satış İstatistikleri'ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30878