İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ENDEKSİ 90,07 PUAN OLDU

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ağustos ayında 90,07 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeksi oluşturan alt endekslerde gerilemeler yaşandı. Ağustos ayında faaliyetler çalışma gün sayısının azalmasından etkilenirken, Güven ve Beklenti Endeksleri de düştü. Endekste, önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırdığı belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 2018 sonuçları açıklandı. Ağustos ayında 90,07 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:

Faaliyetlerde gerileme yaşandı

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, Ağustos ayında bir önceki aya göre geriledi. Faaliyet Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 5,8 puan düştü. Tüm faaliyetlerde gerilemeler ortaya çıktı. Yalnızca yurtdışı satış fiyatları kademeli artışını sürdürdü. Yurtiçi satışların gerilediği Ağustos ayında ihracat, sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Üretimde de gerileme yaşandı. Cirolar özellikle iç satışlardaki düşüşe paralel olarak azaldı. Ağustos ayında faaliyetler, çalışma gün sayısının azalması, döviz kurları ile TL faizlerindeki artış ve belirsizlikler nedeniyle gerileme gösterdi.

Güven Endeksi Ağustos ayında geriledi

Güven Endeksi’nde, Ağustos ayında gerileme yaşandı. Ağustos ayında faaliyetlerde gerileme olması da Güven Endeksi’ni etkiledi. Güven seviyesi bir önceki aya göre 3,6 puan düştü. Ağustos ayında güven seviyesi 13,3 puan fark ile geçen yılın Ağustos ayı güven seviyesinin altında kaldı. Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı Ağustos ayında sürdü. Yurtiçi pazarlarda Ağustos ayında da güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarında ise güven, Ağustos ayında sınırlı ölçüde geriledi.

Beklentilerde de gerilemeler yaşandı

Temmuz ayında bozulmaya başlayan beklentiler, Ağustos ayında da düşüş gösterdi. Faaliyetlerdeki gerileme ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkiledi. Beklentiler son dört yılın en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Beklenti Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 4,1 puan düştü. Böylece son beş ayda beklentilerde toplam 11 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile birlikte Ağustos ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 9,9 puan altına indi. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler Ağustos ayında düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde de düşüş devam etti. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerinde Ağustos ayında sınırlı bir artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri de gerileme gösterdi.

Önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerileme, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme gerçekleşebileceği endişesi yaratıyor.