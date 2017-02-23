"İNŞAAT HARCAMALARINA KDV İADESİ"

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılı yatırım harcamaları için vergi indirimini daha etkin uygulayacaklarını belirterek, "İmalat sanayine yönelik düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek bina inşaat harcamaları için KDV iadesi sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Zeybekci yazılı açıklamasında, yaptıkları son düzenlemeyle mevcut yatırım teşvik sisteminin etkinliğinin artırılması yönünde önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bu kapsamda, imalat sanayine yönelik teşvik belgeleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek bina inşaat harcamaları için KDV iadesi sağlayacaklarını kaydeden Zeybekci, 2017 yılı yatırım harcamaları için vergi indirimini daha etkin uygulayacaklarının altını çizdi.

Söz konusu yatırımlar için vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranlarını 2017 yılı harcamaları için 15'er puan artırdıklarını belirten Zeybekci, "Vergi indirim oranlarını ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranını yüzde 100'e çıkartarak ilave finansman kaynağı yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illere taşınan yatırımlara istihdam desteği vereceklerini de bildirerek, şunları kaydetti:

"Cazibe Merkezleri Programı içinde yer alan 'Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi' çerçevesinde taşınacak yatırımları teşvik sistemi kapsamında gidilen bölgeye göre değişen istihdam desteklerinden, ilave yatırım olması durumunda ise diğer vergisel desteklerden yararlandıracağız. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan illerde gerçekleştirilecek çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarını asgari yatırım tutarı şartı aramadan yatırım yapılan bölgenin bölgesel desteklerden de yararlandırarak, başta istihdamın artırılması olmak üzere bahse konu illerin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacağız."

- "İşverenin üzerindeki yükleri azaltıyoruz"

Zeybekci, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 4'üncü ve 5'inci bölge illerindeki OSB'ler ile Kilis'teki OSB'lerde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara 6'ncı bölge destekleri vereceklerini belirtti.

Bu sayede işverenin üzerindeki prim ve vergi yükünü azalttıklarını vurgulayan Zeybekci, "Belirli nitelikteki entegre tekstil yatırımlarıyla kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatını bazı bölgelerimizde bölgesel olarak destekleyeceğiz." bilgisini verdi.

Zeybekci, yatırım teşvik belgesi kapsamında yazılımlarla gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da KDV istisnası sağlayacaklarını ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı