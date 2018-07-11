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ING GRUBU’NA TÜRKİYE’DEN YÖNETİCİ İHRACI

ING Bank Türkiye’den ING Grubu’na yapılan üst düzey atamalar 2018 yılında da devam ediyor. ING Bank Türkiye’de Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak atandı. 40 ülkede faaliyet gösteren ING Grubu’nun yetenek havuzu haline gelen ING Bank Türkiye’den geçtiğimiz 2 yılda 5 üst düzey transfer gerçekleşmişti.

ING GRUBU’NA TÜRKİYE’DEN YÖNETİCİ İHRACI

ING Bank Türkiye’den ING Grubu’na yapılan üst düzey atamalar 2018 yılında da devam ediyor. ING Bank Türkiye’de Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak atandı. 40 ülkede faaliyet gösteren ING Grubu’nun yetenek havuzu haline gelen ING Bank Türkiye’den geçtiğimiz 2 yılda 5 üst düzey transfer gerçekleşmişti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
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ING GRUBU’NA TÜRKİYE’DEN YÖNETİCİ İHRACI

ING Bank Türkiye’de, 2012 yılından bu yana Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev yapan İlker Özdemir, farklı ülke ve rollerde edindiği yaklaşık 20 yıllık bankacılık deneyimini, bu atama ile ING Grubu KOBİ ve Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkanı olarak devam ettirecek. Özdemir, bankacılık deneyiminin yanı sıra satış, ürün geliştirme, kanal yönetimi ve alternatif dağıtım kanalları gibi alanlardaki uzmanlığını da Hollanda’ya taşıyarak, ING Bank Türkiye’yi global yönetim ekibinde temsil edecek. 40 ülkede faaliyet gösteren ING Grubu bünyesindeki birçok kilit pozisyona yönetici ihraç eden ING Bank, geçtiğimiz iki yılda aralarında CEO ve global başkanların yer aldığı 5 üst düzey transfer gerçekleştirmişti.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, atamayla ilgili değerlendirmesinde, şunları söyledi:

“Bankamızda görev alan yöneticilerimizin ING Grubu’nun farklı bölgelerinde üst düzey yönetici olarak atanmaları; ING Bank Türkiye’nin yetenek havuzu haline geldiğini gösteriyor. Çalışma arkadaşlarımızın yeni görevleri bizim için gurur kaynağı. Bu atamalar, hedeflerimize ulaşmak için çalışırken, insan kaynağına yaptığımız yatırımların meyvelerini yurt dışında da aldığımızı gösteriyor. Yurt dışına transfer olan yöneticilerimize son olarak 6 yıldır Bankamızda Nakit Yönetimi ve Ticaret Finansmanı Direktörü olarak görev alan İlker Özdemir de eklendi. İlker’in ING Grubu’ndaki yeni rolünde başarılarının devamını diliyoruz.”

Özdemir, ING Grubu’ndaki yeni görevine 1 Eylül 2018 itibariyle başlayacak.


İlker Özdemir kimdir?

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan İlker Özdemir, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA derecesini aldı. Kariyerine 1999’da Körfezbank’ta başlayan Özdemir, ardından 2012 yılına kadar Garanti Bankası’nda çeşitli rollerde görev aldı. Özdemir, 2012 yılında ise ING Bank Türkiye ekibine katıldı.

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