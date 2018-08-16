"IMF'E BAŞVURMA PLANIMIZ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 binin üzerinde yabancı yatırımcıya seslendiği dev telekonferans başladı. Albayrak konuşmasında, "IMF'e başvurma planımız yok." dedi.
Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Yurt içindeki tüm zorlukların tam olarak anladık ve farkına vardık
- Şu anda piyasadaki anomali ile başa çıkmaya çalışıyoruz
- Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve güçlü, sistemde açık döviz pozisyonu yok
- Sorunlu krediler konusunda stres testi yapıyoruz
- Şirketler kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak konusunda rahat pozisyondalar"*albayrak, "bankalardan son zamanlarda büyük mevduat çıkışı yok
- Bankacılık sektörü cari oynaklığı yönetme kabiliyetine sahip
- Döviz fonlamalarını frenlemek için hali hazırda tedbirler aldık
- Türkiye yüksek kaldıraçlı bir ülke değil, 2018 ilk çeyrekte borç/gsyh oranı yüzde 137
- Enflasyonun düzeltmek için güvenilir orta vadeli program ortaya koyacağız
- Enflasyonu düşürmek önceliğimiz olacak
- Enflasyonun mümkün olan en kısa zamanda tek haneye indirmek istiyoruz
- Enflasyon ile mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali duruşu sağlayacağız
- Mali disiplinden taviz vermeyeceğimizi vurgulamam gerekli
- İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi
- Yatırım portföyleri gözden geçirilecek
- Mali politikada ana odak noktamız faiz dışı fazlayı artırmak olacak
- İhtiyatlı mali gidiş önceliğimiz
- Daha fazla mali sıkılaştırmayı sağlayacağız
- Aynı zamanda yapısal reformlar da bir önceliğimiz
- İstihdam piyasasında esnekliğin sağlanması da bir öncelik
- Yatırım toplumunda destek görüyoruz, türk ekonomisine güven devam edecek
- Olumsuz şartlar yaşıyoruz, ancak üstesinden geleceğiz
- Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak
- Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı tedbirler uygulamadı, gündemimizde yok
- Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak
- Güveni artırmak için her adımı atacağız
- Yatırımcılar ile açık ve şeffaf bir diyalog içindeyiz, bunu düzenli olarak yapmaya devam etmeyi umuyorum
- Piyasa yanlısı yaklaşımı derinden paylaşıyorum
- Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı
- Ermaye kontrolleri için herhangi bir planımız olmadığını vurgulamak istiyorum
- Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık
- Mali disiplinde hedefe harcamaları sıkılaştırarak ulaşacağız
- Mali patikadan ayrılmayacağız
- Mali disiplin ekonominin ana çıpalarından biri
- Hükümet belirli harcama kısıntıları yapacak
- Gelir tarafında pozitif performans gözlemliyoruz
- Enflasyon ile mücadele için para politikası yeterli değil
- Para politikası ile mali politika arasında koordine edilmiş dengeli yaklaşıma ihtiyaç var
- Yeni bakanlığın ve para politikasının koordinasyonu çok önemli
- Şirketlerin net açık pozisyonunda ortalama vade 5 yıl
- Halkbank'a ceza verilmesini beklemiyoruz
- Eğer kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olur ise hükümet arkalarında durur
- ABD hazine bakanı mnuchın ile iyi iletişim içerisindeyiz
- Öümüzdeki iki hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız
- Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalar ile daha sürdürülebilir büyümeyi başaracağız
- Daha ılımlı büyüme oranı bekliyoruz
KAYNAK : MİLLİYET