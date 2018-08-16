"IMF'E BAŞVURMA PLANIMIZ YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 binin üzerinde yabancı yatırımcıya seslendiği dev telekonferans başladı. Albayrak konuşmasında, "IMF'e başvurma planımız yok." dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Yurt içindeki tüm zorlukların tam olarak anladık ve farkına vardık

- Şu anda piyasadaki anomali ile başa çıkmaya çalışıyoruz

- Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve güçlü, sistemde açık döviz pozisyonu yok

- Sorunlu krediler konusunda stres testi yapıyoruz

- Şirketler kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak konusunda rahat pozisyondalar"*albayrak, "bankalardan son zamanlarda büyük mevduat çıkışı yok

- Bankacılık sektörü cari oynaklığı yönetme kabiliyetine sahip

- Döviz fonlamalarını frenlemek için hali hazırda tedbirler aldık

- Türkiye yüksek kaldıraçlı bir ülke değil, 2018 ilk çeyrekte borç/gsyh oranı yüzde 137

- Enflasyonun düzeltmek için güvenilir orta vadeli program ortaya koyacağız

- Enflasyonu düşürmek önceliğimiz olacak

- Enflasyonun mümkün olan en kısa zamanda tek haneye indirmek istiyoruz

- Enflasyon ile mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali duruşu sağlayacağız

- Mali disiplinden taviz vermeyeceğimizi vurgulamam gerekli

- İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi

- Yatırım portföyleri gözden geçirilecek

- Mali politikada ana odak noktamız faiz dışı fazlayı artırmak olacak

- İhtiyatlı mali gidiş önceliğimiz

- Daha fazla mali sıkılaştırmayı sağlayacağız

- Aynı zamanda yapısal reformlar da bir önceliğimiz

- İstihdam piyasasında esnekliğin sağlanması da bir öncelik

- Yatırım toplumunda destek görüyoruz, türk ekonomisine güven devam edecek

- Olumsuz şartlar yaşıyoruz, ancak üstesinden geleceğiz

- Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak

- Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı tedbirler uygulamadı, gündemimizde yok

- Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak

- Güveni artırmak için her adımı atacağız

- Yatırımcılar ile açık ve şeffaf bir diyalog içindeyiz, bunu düzenli olarak yapmaya devam etmeyi umuyorum

- Piyasa yanlısı yaklaşımı derinden paylaşıyorum

- Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı

- Ermaye kontrolleri için herhangi bir planımız olmadığını vurgulamak istiyorum

- Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık

- Mali disiplinde hedefe harcamaları sıkılaştırarak ulaşacağız

- Mali patikadan ayrılmayacağız

- Mali disiplin ekonominin ana çıpalarından biri

- Hükümet belirli harcama kısıntıları yapacak

- Gelir tarafında pozitif performans gözlemliyoruz

- Enflasyon ile mücadele için para politikası yeterli değil

- Para politikası ile mali politika arasında koordine edilmiş dengeli yaklaşıma ihtiyaç var

- Yeni bakanlığın ve para politikasının koordinasyonu çok önemli

- Şirketlerin net açık pozisyonunda ortalama vade 5 yıl

- Halkbank'a ceza verilmesini beklemiyoruz

- Eğer kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olur ise hükümet arkalarında durur

- ABD hazine bakanı mnuchın ile iyi iletişim içerisindeyiz

- Öümüzdeki iki hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

- Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalar ile daha sürdürülebilir büyümeyi başaracağız

- Daha ılımlı büyüme oranı bekliyoruz



KAYNAK : MİLLİYET