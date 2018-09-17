İMAR BARIŞI MİMARLARA OLAN TALEBİ ARTIRDI

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut.com’un verilerine göre, İmar Barışı ile ilgili hizmetlere olan talep gün geçtikçe artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Haziran 2018 tarihinde başvuruya açtığı İmar Barışı kapsamında Armut’un ilgili hizmetlerine olan talepler de %40 oranında arttı. Armut’a talepte bulunanların %97’si mevcut yapılarının projelerinin tekrar çizilmesi için başvururken; %1’i imar barışı sürecini baştan sonra yönetecek bir danışman arıyor. Hizmet almak isteyenler Armut’taki imar barışı danışmanlığı kategorisinden süreci baştan sona yönetecek danışmanlar ararken, mevcut yapılarının projelerinin çizilmesi için genellikle mimar kategorilerine başvuruyorlar.



İmar Barışı ile ilgili olan taleplerin fiyat teklifleri küçük danışmanlık projeleri için 414 TL’den başlarken, orta ölçekli bir ev projesi için 4.000 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Projenin büyüklüğüne bağlı olarak Armut’ta verilen en yüksek fiyat teklifi ise 1.250.000 TL.

İmar Barışı için en çok talep yüzde 44 ile İstanbul’dan!

Armut’a Türkiye’nin 18 farklı şehrinden imar barışı ile ilgili talep geliyor. Bu taleplerin %44’ü İstanbul, %27’si İzmir, %9’u Bursa’dan geliyor. Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Denizli, Manisa, Antalya, Trabzon ve Balıkesir de talep alan şehirler arasında yer alıyor. İstanbul’da Maltepe, Çekmeköy, Ümraniye, Avcılar ve Eyüp; İzmir’de Buca ve Bornova; Bursa’da ise Osmangazi en çok talep yapan ilçeler olarak sıralanıyor.

31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek İmar Barışı, yasal düzenlemeyle imara aykırı veya mülkiyet sorunu çözülememiş olan, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınmasını hedefliyor.