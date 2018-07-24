“İmar barışı ile 13 milyon aykırı yapıya çözüm”

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50’nin üzerinde olduğu biliniyor. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ediyor. Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile İstanbul Grand Cevahir Hotel’de “İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. İmar affını birinci ağızdan dinlemek ve değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda; imar barışına ihtiyaç duyulmasının nedenleri, imar barışından hangi yapıların yararlanabileceği, yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri ve imar barışının sağlayacağı faydalara değinildi. Vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar, mahkemelerde süreçlerin uzaması, belediyelerin imara aykırı yapılar ile ilgili yıkım işlemini gerçekleştirirken yaşanan zorluklar, vatandaşların bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamaları ya da kaçak kullanım yapmaları sebebiyle imar barışına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıların imar barışı kapsamında olduğu da toplantıda konuşuldu.



İmar barışının sağlayacağı faydalar arasında; yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesinin son bulması, İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezalarının iptal edilmesi, yapı kayıt sahiplerinin kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilmesi, hazine ve belediye arazileri üzerinde yer alan yapı sahiplerinin bulundukları arsaları satın alma hakları elde etmesi yer alıyor. Yapı kayıt belgesi, imar açısından ekstra bir hak sağlamıyor, müktesep oluşturmuyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor. İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek. Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması durumu hariç bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek. Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ HESAPLAMALARI

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5, karma kullanımlı yapılarda; konut ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı ve arsa payları da dikkate alınarak belirlenen katsayı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak. Yapı kayıt belgesi başvurusu en son 31.10.2018 tarihine kadar yapılabilecek iken yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihine kadar yatırılabilecek. İmar barışı müracaatları, e-devlet sistemi üzerinden yapılacak ve başvurular buradan takip edilebilecek.