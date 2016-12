"İLK"LERİN VE "EN"LERİN HAVALİMANI

İSTANBUL (AA) -



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 25 yılın sonunda şu anki dünya nüfusunun yarısı kadar, yani 3,5 milyar yolcuyu ağırlamış olacağını söyledi. AA Finans Masası'na konuk olan Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı’nın terminal içinde ve dışında sunacağı yolcu deneyimi ve iş fırsatlarıyla tam manasıyla "ezber bozan" bir havalimanı olacağını ifade etti. Toplam perakende alanı 100 bin metrekareden fazla olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda yolcu konforunu ve deneyimini en üst seviyeye çıkaracaklarını belirten Keskin, bu doğrultuda perakende ve yiyecek-içecek alanlarının yıllık bir milyon yolcu başına bin 500 metrekare civarında olacağı bilgisini verdi. Yeni Havalimanı'nın 400'den fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında buluşturacağını aktaran Keskin, "53 bin metrekarelik, dünyanın en büyük duty-free alanını inşa ediyoruz. 'Self check-in' ve 'self boarding' süreçleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktalarda da yolcularımıza, en son teknoloji ürünü cihazları sunarak mükemmel bir havalimanı deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz." dedi. Keskin, 18 bini kapalı olmak üzere toplamda 40 bin araçlık otopark kapasitesine sahip olduklarını belirterek, İGA uygulaması ile havalimanında araç parkı ve havalimanı yönlendirmelerinin kolaylaşacağını söyledi. Hüseyin Keskin, "Diyelim ki havalimanına geldiniz, check-in yaptınız, biraz vaktiniz var. Akıllı telefonunuzu gezdirdiğinizde mağazalarda size özel kampanyaları görebileceksiniz. Artırılmış gerçeklikle size en yakın check-in alanı ve kapıyı görebileceksiniz." diye konuştu. Dünyanın en büyük kargo hublarından birinin de İstanbul Yeni Havalimanı'nın içinde olacağını anlatan Keskin, bir milyon 600 bin metrekare büyüklüğe sahip kargo/lojistik merkezinde yıllık 5,5 milyon tona kadar yükseltilebilecek ve 36 kargo uçağının aynı anda park edebilmesine imkan sağlayacak bir kapasite olacağını kaydetti.



"1,5 milyon kişiye ekmek kapısı olacak"

Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı ulaşımına katkı sağlayacak Gayrettepe-Yeni Havalimanı metrosunun ihalesinin yapıldığını, böylece Gayrettepe'den yeni havalimanına 25 dakika içerisinde ulaşımın sağlanacağını söyledi. Söz konusu metro hattının, havalimanı açılışına yetişecek şekilde inşaatına da başlandığını aktaran Keskin, "Yapımını hissedarlarımızın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu havalimanımızın hemen güneyinden geçiyor. D-20 karayolu 2017 yılı sonunda yenilenmiş ve genişletilmiş olarak deplase edilmiş haliyle oradan geçmiş olacak. 2019'da 3. Köprü'nün bize sağladığı büyük kolaylıkla hızlı tren de metro hattına yakın bir şekilde geçip havalimanı ulaşımına katkı sağlayacak. Metronun ikinci etabı da Başakşehir-Halkalı istikametine gitmiş olacak. Başakşehir-Halkalı da Marmaray'a bağlandığı için böylelikle İstanbul'da her yer birbirine bağlantılı olacak." şeklinde konuştu. İstanbul Yeni Havalimanı bittiğinde yaklaşık 100 bin çalışan olacağını, bunların etkilediği alanlarla birlikte 1,5 milyon kişiye ekmek kapısı sağlanacağını aktaran Keskin, "Havalimanımızda günde yaklaşık 230-250 bin misafirimiz olacak. Bunları ağırlamaya ve karşılamaya gelen de bir o kadar kişi olacak. Yaklaşık 100 bin de çalışanımız olacak. 600 bin kişilik ortalama bir ilimizden, İstanbul'da bildiğimiz birçok ilçenin nüfusundan fazla bir insan nüfusu havalimanında her gün devir daim olacak. 25 yılın sonunda, şu anki dünya nüfusunun yarısı kadar, 3,5 milyar yolcuyu ağırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Keskin, havalimanında duty-free olarak ilan edilen ağırlıklı perakende alanında, markaların olduğu alanda gayet başarılı bir anlaşma yaptıklarını anımsatarak, "Unifree (Heinemann) ile 25 yıllık anlaşma imzalamıştık. Bu dünya üzerindeki en büyük duty-free anlaşmasıdır. Bunların kendi bünyelerinde ve anlaşmaları olan dünyaca ünlü birçok marka gelecek. Türkiye'de belki ilk defa mağazası olacak veya havalimanı içerisinde ilk defa mağazalaşacak birçok marka da bunun içinde olacak. Tek çatı altında 400 ayrı marka olacak." şeklinde konuştu.



Bir havayolunun 3 ayrı nedenden dolayı bir havalimanına veya ülkeye uçmayabileceğine değinen Keskin, şunları kaydetti: "Birincisi; slot sorunu, yani kendi yolcusunu uygun saatte uçurma problemi. İkincisi; operasyon yapacağı uçakla uygun havalimanının olmaması. Üçüncüsü ise ülkeler arası anlaşmalar. Türkiye'ye Amerika kıtasından sadece bir, Uzakdoğu'dan üç havayolu şirketi uçuyor. Dünyanın insan nüfusu kaynağı diyebileceğimiz Hindistan ve Çin'den ise hiç uçmuyor. Dolayısıyla biz 2017'nin başında havalimanımızı tanıtıp, güzel imkanlar sunarak kendilerini buraya getirmeye çalışacağız. Ya da Airbus A380 ve Boeing 747-8 gibi uçaklara uygun pist, körük, köprü olmadığı için buraya uçamıyorlar. Arz edeceğimiz yeni kapasitelerle bunlar da ortadan kalkacağı için 2017'nin başlamasıyla bunlarla da sözleşme yapıp anlaşabileceğimizi düşünüyoruz." Yabancı firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için oldukça ilgi gösterdiğine işaret eden Keskin, "Yabancı basında yazılanlar ile bizle iş birliği yapma hevesleri birbiriyle örtüşmüyor. İnanılmaz derecede ilgi ve talep var. Bizim yaptığımız ihalelere yerli ve yabancı firmaların korkunç derecede talepleri var. Bizzat bildiğim geçen günlerde yaptığımız ihalelerde bir sürü yabancı firma çok rekabetçi bir şekilde fiyat teklifleri veriyor. Kendi basınlarında yazılanlara bakmayıp, burada fırsatın olduğunu ve buraya güvenip, gelip bir şekilde burada olmak istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.



"Yeni havalimanındaki güvenlik önlemi bir ilk olacak"

Yeni havalimanındaki güvenlik önlemlerinin nasıl olacağına ilişkin soru üzerine Keskin, ekstra güvenlik önlemlerinin olacağını ancak bunların yolcuya özel yük getirecek önlemler olmadığını ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iş birliği içinde ortaya koyacakları Güvenlik Planlamaları olduğunu anlatan Keskin, şöyle devam etti: "Yolcularımızın havalimanına girişinden itibaren, teknolojinin de büyük desteğiyle güvenlik anlayışımız olacak. Havalimanın içinde ve dışında 7 bin kamera olacak. Örneğin sistemimiz bir yolcu insani olarak unutarak ya da kasten bagajından, çantasından ayrıldığı zaman hemen orada bir problem olduğunu anlayacak ve diğer kameraları da oraya yöneltip fotoğrafları birleştirerek ne zaman ve kimin ayrıldığını anlayarak gerekli birimlere ikaz edecek. İlgili birimler de oraya gelecek. Eğer unutulan bir çanta ise sahibi ile buluşturulacak. Eğer unutulmamış ise gerekli tedbirler alınacak... Bu şu ana kadar uygulanmayan bir yöntem. Bu uygulama önleyici (proaktif), hızlı ve yolcuya stres yüklemeyen bir güvenlik sistemi olacak. (Projenin tamamında) 5 binin üzerinde güvenlik personeli görev alabilir."



"Projeye layık açılış yapılacak"

Açılış için iki türlü planlamaları olacağını söyleyen Keskin, havalimanlarının açılması için ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) dönemi diye bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.



Keskin, şu ana kadar ORAT'ın Türkiye'de yapılmadığına dikkati çekti ve şunları kaydetti: "ORAT, operasyonel olarak havalimanının hazır hale getirilmesi, sistemlerin devreye alınması ve test edilmesinden sonra insanların ve bütün paydaşların bir araya gelerek orada havalimanını ve birbirlerini tanıma ve test etme dönemleridir. Bunlarla ilgili planlamalarımız var. Bunun ötesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için nasıl ki Üçüncü Köprü ve Avrasya Tüneli açılışları yapıldıysa biz de her açılışta kendi açılışımızı düşünüp heyecanlanıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. İnşaat tarafında 23 bin civarında çalışanımız var. Şu anda herkes projeyi yetiştirmeye çalışıyor. Elbette ki bu projeye layık bir açılışın yapılacağından emin olabilirsiniz." Keskin, "Havalimanında özellikle bir günden az, 2-3 saatten fazla kalacak transfer yolcuların vakit geçirmesi için ne tür aktivite ve yerler olacak?" sorusuna, "Buna üç ayrı seçenek sunabiliriz. Bağlantı süresini terminal içerisinde geçirecek yolcularımız için duty-free sahası ve perakende mağazalarda alışveriş imkanının yanı sıra havalimanı turu, sinema, konser gibi etkinlikler planlıyoruz. Ayrıca çok yorgun olan yolcularımızı, 400’den fazla odası bulunan havalimanı otelimizde ağırlayabileceğiz. Bağlantı süresi yeterince uzun olan yolcularımız için ise hızlandırılmış bir İstanbul turu projemiz mevcut." şeklinde cevap verdi.



"İlk"lerin ve "en"lerin havalimanı

Hüseyin Keskin, yeni havalimanının "İlk"lerin ve "En"lerin havalimanı olacağına vurguladı. Terminalin 1,3 milyon metrekarelik kapalı alanı ile dünyanın en büyük havalimanı terminali olacağını ifade eden Keskin, ilk fazda 18 bin araç kapasiteli kapalı otopark bulunacağını ve bu otoparkların güneyinde 1,2 milyon metrekare alanında içinde hastane, otel, ibadethane, rezidans, ofis ve alışveriş merkezlerinin yer alacağı "Airport City"nin olacağını anlattı. Keskin, birinci fazda birbirine paralel iki pist yapılacağını ve birinci fazın hemen bitmesiyle 16 ay içinde üçüncü paralel pistin devreye alınacağını belirtti.



Havalimanının toplam arazisinin 76,5 milyon metrekare olduğunu dile getiren Keskin, şunları kaydetti: "İlk fazda yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Tüm aşamalar tamamlandığında bu kapasite 200 milyona çıkacak. Kargo şehri 1,4 milyon metrekare olacak. Şu an Atatürk Havalimanında 300’e yakın destinasyona uçuş var. Bu sayı 350'den fazla destinasyona çıkacak. Günlük iniş kalkış sayısı yaklaşık 1.600-1.700 civarlarında olacak. 90 milyon yolcu projeksiyonunda ise iniş kalış sayısı 2 binin üzerine olacak. Şu anda 114 uçağa hizmet verebilecek yolcu köprüsü olacak. 374 dar gövdeli uçak ve 274 geniş gövdeli uçak ile 233 açık park pozisyonu mevcut olacak. Tahmini 10,2 milyar avro yapım maliyeti olacak. Devletimize 25 yıl boyunca 26,5 milyar avro kira ödeyeceğiz. Uçaklar havalimanına aynı anda iniş ve kalkış yapabilecek. İki pist arasındaki mesafemiz 1.700 metre. Zor koşullarda bu mesafe 1.050 metreye kadar düşebilir. O nedenle iki paralel pist eş zamanlı olarak iniş kalkışa kullanılabilecek. Zaten havalimanının kapasitesini başta pistin kapasitesi belirler."

