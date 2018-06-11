İLK 5 AYLIK DÖNEMDE ÜRETİM, İHRACAT VE PAZAR DARALDI!

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Yılın ilk 4 ayında geçtiğimiz yıla benzer bir performans sergileyen otomotiv sanayii, kurdaki artış, ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazarda ertelenen satınalma kararları çerçevesinde yaşanan durağanlaşma etkisiyle yılın ilk yarısı kapanırken daralma yaşadı. OSD’nin açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711 bin 999 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 oranında azalarak 471 bin 634 adet oldu. Toplam pazar ise ilk 5 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 311 bin 566 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 2 daraldı ve 234 bin 645 adet olarak gerçekleşti. Aylık olarak iç pazar sonuçlarına bakıldığında ise Nisan ayında yüzde 5 seviyesinde başlayan otomobil pazarındaki daralma, Mayıs ayında şiddetini arttırarak yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

Ticari araçlarda ihracat kaynaklı üretim arttı, pazar daraldı!

2018 yılı başından bu yana üretimde önemli bir artış gösteren ticari araç grubu ise, ilk 5 aylık dönemde yükselişine devam etti. Ticari araç grubundaki üretim bu yılın Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 7, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 34 oranında arttı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs dönemine göre, ticari araç pazarı yüzde 10 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 20 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 8 azaldı!

OSD verilerine göre 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracat, adet bazında yüzde 3 oranında azalırken, otomobil ihracatında ise yüzde 8 oranında azalma gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 577 bin 820 adet olarak kaydedilirken, otomobil ihracatı 392 bin 522 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 18 artarken, Euro bazında ise yüzde 4 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 10 artarak 5,6 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 4,6 Milyar Euro oldu.

