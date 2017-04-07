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İLK 3 AYDA 750 MİLYON LİRALIK KAÇAKÇILIK ENGELLENDİ

07 Nisan 2017 Cuma 08:37
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "Bu yılın ilk 3 ayında 750 milyon liralık kaçakçılığı engelledik. Bu konuda personelin gerekli hassasiyeti devam edecek"

İLK 3 AYDA 750 MİLYON LİRALIK KAÇAKÇILIK ENGELLENDİ
İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yılın ilk 3 ayında 750 milyon liralık kaçakçılığı engellediklerini belirterek, bu konuda personelin hassasiyetinin devam edeceğini bildirdi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadeleye çok önem verdiklerini ifade ederek, uyuşturucu ve kaçak sigara konusunda gümrük kapılarında her türlü teknolojik cihazları kullandıklarını ve son sistem araçlarla takip yaptıklarını söyledi. Özellikle çalışan personelin tecrübe ve titizliği ile önemli miktarda kaçak sigara yakalandığını vurgulayan Tüfenkci, "Bundan sonra da daha dikkatli davranarak uyuşturucu, kaçak ve taklit ürünler, vergisi ödenmeden yurt içine sokulan ürünleri önleme noktasında arkadaşlarımız, gereken titizliği daha fazla göstererek bu noktada kapılarımızı emin hale getirecek." dedi.  Tüfenkci, geçen yıl içerisinde 2 milyar 800 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirdiklerini belirterek, ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin tam gaz devam ettiğini bildirdi. Olay bazında bakıldığında geçen yıl 2015'e göre yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardıklarını kaydeden Tüfenkci, ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutunun 2 milyar 800 milyon lira olduğunu söyledi. 

"Bu yıl da çalışmalarımız tüm hassasiyetiyle sürüyor"
Bülent Tüfenkci, 2016'da bir önceki yıla göre yakalanan uyuşturucu miktarında yüzde 30 artış yaşandığını ve 3 ton 426 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, 11 milyon 450 bin kaçak sigara yakalandığını ve 176 ton kaçak çay ele geçirdiklerini, bu yıl da çalışmalarının tüm hassasiyetiyle sürdüğünü söyledi. Tüfenkci, "Bu yılın ilk 3 ayında da 750 milyon liralık kaçakçılığı engelledik. Bu konuda personelin gerekli hassasiyeti devam edecek." dedi. 

1 milyon 90 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 1 milyon 90 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yükleme ülkesi Lübnan olan ve "taşıyıcı aks" cinsi eşya içerdiği beyan edilen 2 adet konteyner, riskli görülerek Risk Analizleri Şubesi'nce özet beyan aşamasında fiziki muayeneye ve x-ray taramasına yönlendirildi. Söz konusu eşyanın 1.924 adet ve 26 bin kilogram "taşıyıcı aks" olarak beyan edilmesine karşın yapılan x-ray taraması sonucu konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Tam tespiti yapılmak üzere açılan 2 konteynerde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan, 20 bin kutu, 1 milyon 90 bin adet paket kaçak sigara yakalandı.




Anadolu Haber Ajansı
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