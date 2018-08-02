İLİŞKİLER NEFRET DİLİNE KURBAN EDİLMEMELİ

Tuncer açıklamasında şunları kaydetti:

NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye'nin, hukuk devleti prensipleri gereği attıkları adımlara karşılıklı olarak saygı duymaları, müttefik olmanın gerekliliklerindendir. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığı bugünlerde, taraflara karşılıklı ticari ilişkilerin önemini bir kez daha hatırlatıyor, siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini vurguluyoruz.

Ana görevi istihdamı artırarak ekonomiye katma değer üretmek olan biz iş insanları, her iki ülke arasında geçmişten gelen dostluğun göz ardı edilircesine üretilen söylemlerin, gerek ticari gerekse sosyal anlamda tamiri zor tahribatlara yol yapmasından endişe duyuyoruz.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2017 yılı itibariyle 18,7 milyar Dolara ulaşmıştır. Bu rakamın, 2018 yılı içerisinde 20 milyar doları aşmasını umuyoruz.

Son 10 yılda ABD’nin Türkiye’den yapmış olduğu ithalatın yaklaşık %50 oranında yükselmesi ve Türkiye -ABD arasındaki karşılıklı mal ticaretinin 2018’in 5 ayında bir önceki yılın ilk 5 ayına kıyasla yaklaşık %9 artması, iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı. Bu bağlamda, elde edilen bu ticari ivmeyi sekteye uğratacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.