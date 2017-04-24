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İKİNCİ EL OTOMOBİLDE "FİYAT" UYARISI

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:33
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ANODER Başkanı Kalkan: İkinci el otomobil fiyatları en iyi galerilerden öğrenilebilir, otomobil almayı düşünen vatandaşlar galerilere gitmeli"

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE
ANKARA (AA) - Ankara Oto Galericiler Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, ikinci el otomobil fiyatlarının en iyi galerilerden öğrenilebileceğini belirterek, "Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış gerçeği yansıtmıyor" dedi. 

Kalkan, yazılı açıklamasında, geçen yıla göre ikinci el otomobil fiyatlarında artış olmasına rağmen sanal ortamdaki artışın insanları yanlış yönlendirdiğini bildirdi.

Otomobil almayı düşünen vatandaşlara hem gerçek piyasa fiyatlarını görmek hem de dolandırıcılardan kurtulmak için oto galerilere gitme tavsiyesinde bulunan Kalkan, internette yapılan farazi fiyat artışlarının reel piyasayı etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacı 'ya tutarsa' olmayan galerici esnafı uygun fiyatlara satış yaparak elindeki aracı çıkarıp onun yerine satış listesine yeni araçlar ekleme peşinde olduğu için afaki fiyatlar üzerinden satış yapma sevdalısı değildir. İkinci el satışı yapan galerici güven duygusunu kaybetmemek, uzun dönemlik müşteriler elde etmek peşindedir. Güven duygusu paralelinde oluşan sürüm galerici esnafının kazancına yetecektir. Bu sebeplerden ötürü sanal ortam alışverişi yerine, yeri belli galerici esnafına yapılacak ziyaretler piyasayla ilgili daha net ve daha doğru bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır."


Anadolu Haber Ajansı
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