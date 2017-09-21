İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINA DÜZENLEME

ANKARA (AA) - Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, ikinci el otomotiv satışına düzenleme getiren çalışmayı desteklediklerini bildirdi.

Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci el otomotiv satışına yeni düzenleme getiren mevzuatın yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesini değerlendirdi.

Çalışmanın özellikle ikinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesi noktasında, bu mesleği yapan esnafın belli bir nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi yapmamasını sağlaması açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Kalkan, vergi verip istihdam yaratan ve ahilik geleneğinden gelen esnafın çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Her önüne gelenin galericilik veya araç alım-satımı yapamamasının, mesleği sadece esnaf belgesi olanların yapabilmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Ayrıca ikinci el otomobile arızası, kazası gibi ayrıntıların yer aldığı bir künye sisteminin getirilmesi galerici esnafını da rahatlatacak, düzgün ekspertizler neticesinde oluşan araç kimlik belgeleri esnafımız üzerindeki olumsuz algılarında yok olmasını sağlayacaktır. Satılan araçların niteliklerinin tam olarak beyan edilmesi ve sözleşmelerin çerçevelerinin netleşmesi hem galericilerin hem de vatandaşın güven unsurunu pekiştirecektir. Bizler için güvenilirlik en büyük sermayedir.

Bu düzenleme ayrıca vatandaşın aklındaki soru işaretlerini yok edeceği gibi galerici esnafının imajının düzeltilmesini de sağlayacaktır. Bizler için en önemli adım ise sektörün kayıt dışılıktan kurtulup vergi veren istihdam yaratan dürüst esnaflar tarafından temsil edilecek olmasıdır.

Sermayesi dürüstlük olan galerici esnafının son derece faydasına olan bu düzenlemeyi destekliyor, sektörümüze getirdiği katkı ve yeniliklerden ötürü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile emeği geçen tüm kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ediyoruz."

Anadolu Haber Ajansı