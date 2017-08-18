İKİNCİ EL CEP TELEFONU FİYATI SIFIRIYLA YARIŞIYOR

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, ikinci el cep telefonu fiyatının, mağazadan alındığında sıfır telefonun yüzde 20-30 aşağısında olduğunu belirterek, "Ama merdiven altı yerlerde vergisiz olduğu için daha ucuza satılıyor. Fiyat aralığına baktığınız zaman sıfırla ikinci el arasında şu an yüzde 20 ila 40 arasında bir fark var. Bu farkın normal şartlarda yüzde 50'den fazla olması gerek." dedi.

Ekşi̇, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el cep telefonlarındaki yüzde 18 KDV uygulamasının fiyatlara doğrudan etki ettiğini vurgulayarak, cep telefonlarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi taleplerinin yetkili kurumlarca görüşüldüğünü bildirdi.

KDV nedeniyle ikinci el cep telefonu satışlarının merdiven altı diye tabir edilen kayıt dışı alanlarda yapıldığını belirten Ekşi, "Eğer KDV kaldırılırsa bu alım satım resmi platforma döner. Böylece daha güvenilir şekilde ikinci el telefon ticareti yapılabilir. Resmi bir mağazadan ikinci el telefon almayı düşündüğünüz zaman fiyatlar, sıfır telefonun yüzde 20-30 aşağısında oluyor ama merdiven altı yerlerde vergisiz olduğu için daha ucuza satılıyor. Fiyat aralığına baktığınız zaman sıfırla ikinci el arasında şu an yüzde 20 ila 40 arasında bir fark var. Bu farkın normal şartlarda yüzde 50'den fazla olması gerek." şeklinde konuştu.

- "Vergilerden dolayı ikinci el cep telefonunun fiyatı sıfırı ile aynı seviyelerine geldi"

Sinan Ekşi̇, yılda 15 milyon adedin üzerinde ekonomik değerini yitirmemiş cep telefonunun Türkiye'de atıl durumda beklediğini, kullanılmayan bu cep telefonlarının satılamadığını ve hurdaya da ayrılamadığını ifade ederek, "İkinci el cep telefonu satışları için beklenen yasal düzenlemelerin hala yapılamamış olması, maalesef 2016'da da milyarlarca liralık milli kaynağımızın israfına yol açtı." dedi.

İkinci el telefon satışlarında uygulanan vergilerin bu yıl da sıfır telefon ile aynı oranlarda devam etmesinin israfı sürdürdüğünü, milyonlarca cep telefonunun ev ve iş yerlerindeki çekmecelerde bekleyerek ekonomik değerini kaybettiğini belirten Ekşi, Türkiye ekonomisinin de bu nedenlerle zarara uğradığını söyledi.

Ekşi, vergilerden dolayı faturalı olarak satılan ikinci el cep telefonunun sıfır bir telefon ile aynı fiyat seviyelerine geldiğini, ikinci el telefon fiyatlarının sıfırıyla yarıştığını belirtti.

- "Tüketicilere, ikinci el cep telefonunu resmi bir müesseseden almalarını tavsiye ediyoruz"

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi̇, resmi mağazalardaki yüksek ikinci el fiyatlarından dolayı tüketicinin merdiven altı ürünlere yöneldiğine işaret ederek, bu alışverişin satın alan kişi için güvenli olmadığını ve önemli risk barındırdığını savundu.

Ekşi, devamla şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin içinde muhtelif uygulamalar ya da telefon çalıntı olabilir. Kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılmış ve ikinci el pazarına satılmış olabilir. Tüketici, bunları bilmeden telefonu oradan alırsa bir gün bakar ki emniyet güçleri tarafından ya da başka yerden çağrılabilir, bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Bu noktada tüketicilere, ikinci el dahi alacak olsalar, muhakkak resmi bir müesseseden almalarını tavsiye ediyoruz."

Hükümetten, ikinci el telefonlarda KDV'nin düşürülmesini talep ettiklerini, KDV'nin düşmesi halinde tüketicilerin bu telefonları kayıt içindeki mağazalardan alacağını belirten Ekşi, KDV oranının, hem ikinci el telefonların fiyatlarını gereksiz yere yükselttiğini hem de tüketicilerin resmi olarak ikinci el telefon alım satımını yapmasını engellediğini savundu.

Ekşi, merdiven altı satıcıların, vergi ödememesi nedeniyle fiyatları aşağı çektiğini, vergi ödeyen resmi mağazaların ise KDV dolayısıyla daha yüksek fiyattan satış yapmak zorunda kaldığını söyledi.

- "25 milyon adet ikinci el telefon, kayıtsız ekonomide kalıyor"

Sinan Ekşi̇, her geçen gün yenilenen modellerinin piyasaya sürüldüğü akıllı telefonların, tüketici alışkanlıklarını da etkilediğini dile getirerek, Türkiye'deki insanların ortalama 18-24 ay arasında telefonlarını değiştirdiğini bildirdi.

Türkiye'de yaklaşık 80 milyon cep telefonu kullanıldığını, yıllık sıfır telefon satışının 15 milyon adet, ikinci el telefon satışının da yaklaşık 20-25 milyon adet olduğunu belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Kimi parayla satıyor, kimi birine veriyor. Bir şekilde telefonlar elden ele geçiyor. Yılda 25 milyon adet ikinci el telefon, ekonomide kalıyor ama kayıtsız ekonomide kalıyor. KDV'den dolayı kimse bunu kayıtlı olarak alıp satmıyor. Cüzi miktardaki ikinci el telefon, yüksek fiyatlara kayıtlı olarak satılırken, ağırlıklı olarak merdiven altı tezgahlarda satılıyor. MOBİSAD olarak, ikinci el cep telefonu satışları için beklenen yasal düzenlemelerin yapılarak ikinci el satışların önünün açılmasını ve çekmecelerde atıl duran cihazların yasal yollarla ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz."

Anadolu Haber Ajansı