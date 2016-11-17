"İİT ÜLKELERİNE İHRACATIMIZ 42,7 MİLYAR DOLAR"

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin geçen sene İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerine 42,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaretimizi artırma yönünde kararlıyız, bu konuda her türlü çalışmayı yapıyoruz." dedi.

Tüfenkci, İİT üyesi̇ ülkeleri̇n ti̇caret si̇ci̇lleri konusunda i̇şbi̇rli̇ği̇ ve tecrübe paylaşımına yönelik gerçekleştirilen çalıştayın kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, İİT üyesi ülkelerin ortak bir kültürü paylaştığını ve tüm dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu belirtti. Dünyada olup bitenlerin doğru okunması gerektiğine dikkati çeken Tüfenkci, "Dünyada adalet için, barış için ittifak etmenin, gönül birliğiyle ortak hareket etmenin vakti olduğunun idraki içinde olmalıyız. Gün; ihtilafların, ayrılıkların çoğaltılması vakti değil, gün, barış içinde hareket etmenin vaktidir." diye konuştu.

Ülkelerin yakınlaşmasının en önemli unsurlarından birisinin ticaretin gelişmesinden geçtiğine işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"2015 yılında dünya ihracatının yüzde 53'ü gelişmiş ülkeler, yüzde 44'ü gelişmekte olan ülkeler, yüzde 3'ü ise geçiş ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki dış ticaretlerine baktığımızda, sadece yüzde 18'i kendi içlerinde gerçekleştirilmiştir. Yüzde 82'sini ise örgüt dışındaki diğer ülkelerle gerçekleştirmiştir. Ülke olarak 2015'te İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracatımız 42,7 milyar dolardır. Bu rakam, toplam ihracatımızın yaklaşık olarak yüzde 30'una tekabül etmektedir. Biz, ülke olarak İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ticaretimizi artırma yönünde kararlıyız, bu konuda her türlü çalışmayı yapıyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi neden istediğimiz noktada değil, bunu araştırdığımızda 2 temel nedeni görüyoruz. Birincisi, teknoloji sahipliğinin ve imalat endüstrisinin gelişmemesinden kaynaklanan ürün çeşitliliğinin sınırlı olması, ikincisi İslam ülkelerinin birbirine benzeyen malların ticaretini gerçekleştiriyor olmaları. Biz, bu toplantılarda mutlaka bu kısır döngüyü de kırmamız lazım."



- "Sicil en önemli bilgi kaynağı"

Tüfenkci, düzgün sicil oluşturmanın ticaretin başlangıç noktasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu sicillerin, bu kardeş ülkelere yapılacak yatırımlarda en önemli bilgi kaynağı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İslam ülkelerinin dünya ticaret hasılasından aldıkları payın sürekli arttığını ifade eden Tüfenkci, buna rağmen söz konusu payın yeterli olmadığını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, "Halkımız, tanka topa göğüslerini siper ederek, hiçbir silah kullanmadan darbe girişimini Allah'a hamdolsun bertaraf etmiş oldu. 16 Temmuz'dan itibaren de Türk halkı demokrasisine ve ekonomisine sahip çıktı. Bizler, ticaret sicillerine kaydedeceğimiz şirketlerin özellikle terör listelerinde ve teröre yardım yataklık eden şirketler olmamasına da özen göstermemiz lazım. Bu anlamda da işbirliği halinde olmamız lazım. Çünkü bu yapıya mensup çeşitli şirketler, yurt dışında da yapılandılar. Bizler de bu noktada çalışmamızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı