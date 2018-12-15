İhracatımızın gerçek uzmanı TİM'dir

TİM Yönetim Kurulu, İsmail Gülle başkanlığında TİM’in Yenibosna’daki merkezinde toplandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı toplantıda; TİM’in 2019 hedefleri, TİM’in dijitalleşmesi ve projeleri masaya yatırıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’yi dünyanın her noktasında başarıyla temsil eden, Türk ekonomisinin yüz akı ihracat ordusunun kurmay heyetiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “ TİM ihracat alanında ve ülkemizin dış ticaret politikalarını oluşturma süreçlerindeki en önemli ortaklıklarımızın başında gelmektedir. Dünya ekonomisi böyle tarihi bir dönemden geçerken hepimizi de tarihi bir görev bekliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yeni küresel denklemi çok iyi görüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sorunlara odaklanıp bahaneler üretmek yerine, çözümlere odaklanıp yeni politikalar geliştiriyoruz. 3 temel hedefimiz var. Rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek, iç ticareti modern çağın gereklerine göre modern mevzuatlarla ve dijitalleşme ile geliştirmek, üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak. Bizi bu başarıya götürecek tüm bu çalışmalarda TİM’i çok değerli bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bakanlık olarak ihracatçılarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen talepleri dikkatle inceliyor ve sorunlarına hızla çözüm üretiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Bakanlığımıza TİM tarafından toplam 231 talep iletildi. Bunları beraber başaracağız” dedi.

“Rekor İhracatın Ardından Hedefimiz TİM’in Dijitalleşmesi”

TİM Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı konuşmada “Ülkemizde bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçraması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Sayın Bakanımızın da bizlere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız tamdır. İhracatın gerçek uzmanı TİM’dir. Hedefimiz bellidir: Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir. 2019’da öncelikli hedeflerimiz arasında TİM’in dijital dönüşümünü gerçekleştirmek yer alıyor. Bu kapsamda e-ihracat seferberliği başta olmak üzere çeşitli çalışmaları hayata geçireceğiz. İhracatın fahri elçileri yurtdışında görev yapan ticaret müşavirlerimizi ihracatçılarımızla buluşturarak bu alanda önemli bir açılım sağlayacağız ” dedi.