"İHRACATÇIYA YOL GÖSTERİN HEDEFE BİRLİKTE ULAŞALIM"

Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da toplanan dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yapan Türk Büyükelçileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen çalışma yemeğinde Türkiye’nin ihracat elçileriyle buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı yemekte bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 2023 hedefinin ilk 10 ekonomi arasında yer almak olduğunu kaydederek, “İhracat hepimizin görevi” dedi.

Ülkeler ile ilgili bilgi platformu kurulsun

Türkiye’nin dünyadaki en üst temsilcileri olarak büyükelçilerden bazı beklentilerinin olduğunu belirten TİM Başkanı Gülle, “İhracat yaptığımız ülkelerdeki güncel ekonomik ve siyasi gelişmelerle ilgili hem Büyükelçi hem de Ticaret Müşavirlerimiz tarafından bizlere bilgilerin aktarıldığı bir platforma ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda pazara giriş, pazarlarda yerleşme ve müşteri ilişkileri geliştirmek için kıymetli desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Bunun yanında Türk işadamlarının vize işlemlerinde bazı ülkelerde sorunlar yaşadığını da dile getiren Gülle, “Bu sorunların giderilmesinde büyükelçilerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Başarımız bazı stratejik ortakları rahatsız etti

Türkiye’nin son 15 yılda hem siyasi hem ekonomik alanda büyük bir atılım gerçekleştirdiğinin altını çizen Gülle, bu başarının zaman zaman bazı stratejik ortakları rahatsız ettiğini kaydetti. Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son günlerde ise ekonomimize karşı açık bir saldırı hali mevcut. Bu saldırıya tüm Türkiye olarak gerekli cevabı veriyoruz. Bu sebeple TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank'a kullandırma kararı aldık.Gün taraf olma günüdür.”

Fabrikalarımızı daha fazla çalıştıracağız

Böyle bir dönemde ihracatçıların ‘bekle gör’ anlayışıyla üretimlerini durdurmayacağını vurgulayan Gülle, tam tersine fabrikaları daha fazla çalıştıracaklarını ifade etti. Gülle, “İhracatımızı daha fazla nasıl artıracağımızın yollarını arayacağız.Biz ihracatçılar olarak, Türkiye markasının, dünyanın her noktasında var olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ABD’ye yönelik DTÖ’de dava süreci başlattık

Yemekte bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise içinden geçilen dönemin, dönüşümü beraberinde getirdiğini kaydetti. ABD’nin Türk çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergiyle ilgili açıklama yapan Bakan Pekcan, “Bugün (dün) saat 17.40 itibarıyla Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD'yi panele davet ettik ve Amerika'ya da panel davetimiz ulaştı. Böylece DTÖ'de dava sürecini başlatmış olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunu çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açık olduklarını söyledi. AB ile vize serbestini hayata geçirmek için yürütülen çalışmalara yoğunlaşacaklarını aktaran Çavuşoğlu, Rusya ile işadamlarına, özellikle TIR ve kamyon şoförlerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştıklarını sözlerine ekledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle iş dünyasının zorluklara göğüs gerdiğini söyledi. Olpak, "Canımız sıkkın ama moralimiz bozuk değil. Gelecekten umudumuzu asla kesmiş değiliz" dedi.