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İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

21 Şubat 2017 Salı 14:34
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır"

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ
ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır." dedi. 

Tüfenkci, bakanlık toplantı salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Burada konuşan Tüfenkci, istikrar ve güvenin en fazla iş adamları için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Koalisyonların ve hükümetsiz kalmanın Türkiye'de maliyetini biliyoruz. Parlamenter sistemin darbeler ürettiğini de yaşayarak gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarına açık olduğunu belirterek, sistemin her zaman kriz yaratabileceğini vurguladı.

Sistemin bürokratik zorluklarından bahseden Tüfenkci, "2016’da alınan kararlar ancak 2017’de hayat geçirilebiliyor. İhracat seferberliği ile ilgili yapmış olduğumuz teşvikler ve uygulamalar daha hayata geçmedi, yeni yeni geçiyor. İhracatçıya yeşil pasaport kararı Bakanlar Kurulunda dün imzadan çıktı, yakında dağıtılmaya başlanır." diye konuştu.

Tüfenkci, ayrıca, Ankara'nın ihtiyacı olan fuar alanının en kısa zamanda hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi. Kabulde, MÜSİAD heyeti Tüfenkci'ye sorunlarını ve taleplerini iletti.


Anadolu Haber Ajansı
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