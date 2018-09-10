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İhracatçılar büyüme rakamlarına katkı sağlamaya devam edecek

İhracatçılar büyüme rakamlarına katkı sağlamaya devam edecek

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:17
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İhracatçılar büyüme rakamlarına katkı sağlamaya devam edecek

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 5.2’lik büyüme rakamını, mevcut konjonktürde sevindirici olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, büyüme rakamlarının iş dünyasının beklentileri doğrultusunda olduğunu, temennilerinin Türk ekonomisinin bundan sonraki çeyreklerde de bu performansını koruması olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 2017 yılının tamamında yüzde 7,4’lük büyüme rakamına ulaştığını, 2018 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7.4 büyüdüğünü hatırlatan Eskinazi, “Türk ekonomisi kritik bir dönemden geçiyor, böylesi süreçte Türk ekonomisinin yüzde 5.2’lik büyümesi yabancı yatırımcıya yatırım için güven vermesi bakımından kayda değer. Bu büyüme çizgisinin 2018 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde de devamını diliyoruz. Türk ihracatçısı büyüme rakamlarına katkı sağlamak için ihracatını yılın kalan bölümünde arttırmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

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