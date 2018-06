İHRACATÇIDAN 10 YENİ TALEP

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise bugüne kadar ihracatçılara verilen yeşil pasaport, Eximbank destekleri ve proje bazlı teşvik sistemi gibi destekler için Hükümete teşekkür ederek, “Ancak, beklentilerimiz bitmedi. İhracatçılar olarak Hükümetimizden 10 yeni talebimiz var” dedi.

Yeni seçilecek TİM Başkanı’na da tavsiyelerde bulunan Büyükekşi, “Yavuz Sultan Selim’in şu düsturunu asla unutamayız; ‘Biz, bu makamın hakimi değil, hizmetkarıyız.’ Önemli olan kişilerin kazanması değil, ihracatın ve ihracatçımızın kazanması. Ülke ekonomisine en güzel şekilde katkı sağlanması” şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 25. Genel Kurulu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin görevini devredeceği Genel Kurulun açılışına Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.

Yıldırım: Olmamız gereken yer bu değil

Genel Kurulda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin üç kat büyümesinde “güven ve istikrar” unsurlarının etkili olduğunu söyledi. Türkiye’nin mutlak değil ancak mukayeseli üstünlüğü olduğunun altını çizen Yıldırım, “Bu da insan kaynağımızdır. Türkiye’nin geleceği gençlerdir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek gerekli. Bize dünyadaki gelişmeleri ıskalamayan gençlik lazım. Eğitim başta olmak üzere altyapıya çok yatırım yapıldı. Ama doğal kaynakları, insan kaynağı, jeopolitik konumu dikkate alındığında Türkiye’nin potansiyeli bu değil, olmamız gereken yer bu değil. Biz bu işe başladığımızda 12 il ihracat yapıyordu, şimdi tüm iller yapıyor. Şu andaki 71 bin ihracatçı sayısı yeterli değil, bunu 120 bin ihracatçıya çıkarmalıyız. Akıl terine daha çok yatırım yapacak, yapısal reformlara devam edeceğiz. Zaman ekonomisini daha etkin kullanacak, gençlerin aldatılıp yüzünü dağa çevirmesini önleyeceğiz. İstikrar ve güven olmazsa olmazımız” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye’nin bilgiden finansa, dağıtımdan teknolojiye tüm alanlarda farklı bir seviyeye ulaşması gerektiğini kaydetti. Zeybekci, “Bu nedenle proje bazlı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdik. Konfeksiyon tarzı değil de terzi usulü giderek gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların desteklenmesi gerek. Çünkü siz yoksanız hiçbir şey yoktur. Reel sektör, üretim, yatırım yoksa, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması hayaldir. Her mevsimin ihracatçı için bahar olması için sizlerle beraberiz” dedi.



Büyükekşi: Hükümet önemli destekler verdi

Genel Kurulda başkan olarak son kez bir konuşma yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de Hükümetin bugüne kadar ihracata ve ihracatçıya önemli destekler verdiğini, bunların kendileri için çok önemli yol haritası olduğunu belirterek, “Sadece son dönemde ihracat destekler 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye çıkarıldı. İhracatçılar yeşil pasaportlu oldu. E-ticaret ve e-ihracatta çok önemli adımlar atıldı. Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açmak kolaylaştı. Eximbank, ihracatçılara önemli destekler sundu. Yurtdışı fuarlara verilen destekler arttı. Proje bazlı teşvik sisteminde ihracata özel önem verildi. İhracatçılara istihdamda ve lojistikte çok önemli destekler verildi. Katma değeri yüksek ürün ihracatı ile tasarım merkezi kurulması desteklendi” dedi.



Hükümetten beklenen 10 talep

Bu adımlarını her birinin ihracat için çok önemli destekler olduğunu vurgulayan Büyükekşi, talep ettikleri tüm isteklerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünü bildirdi. Bu adımların kendilerine güç ve kuvvet verdiğini aktaran Büyükekşi, verilen tüm destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Başbakan olan Binali Yıldırım ve Hükümete en derin şükranlarını sunduklarını kaydetti.Büyükekşi, “Verilen destekler için minnettarız. Ancak, beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir. Yeni Hükümetten 10 yeni talebimiz daha var” diyerek taleplerini şu şekilde sıraladı:

“1-Artık seçim sürecinin geride kalması ile ekonomi ve ihracatın ana gündem maddemiz haline gelip enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz.

2- Yapısal reformların hayata geçirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL’in sonlandırılmasını bekliyoruz.

3-İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı sorununun çözülmesini talep ediyoruz.

4- Tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkaları. Ülkemizin kırılganlığını önemli ölçüde azaltması anlamında bu 2 konuda kalıcı adımlar bekliyoruz.

5- Avrupa Birliği ihracatımızın yarısını, ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70’ini temsil ediyor. AB ile üyelik sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini umuyoruz.

6- Vergi reformu sürecinin hızlandırılması, KDV konusunda sorunların çözülmesi firmalarımıza çok önemli faydalar getirecek. Gelir, Kurumlar ve Vergi Usul Kanunu’nun kapsamlı reforma tabi tutulmasını bekliyoruz.

7- İleri teknoloji ve inovasyonun atılacak adımlarda öncelikli olarak ele alınması, “milli bir teknoloji hamlesi” başlatılması son derece zaruri.

8- Son yıllarda ülke olarak yaşadığımız büyük dönüşümde eğitim konusu biraz geride kalıyor. Eğitim alanında günümüzün ve geleceğin küresel şartlarına uygun, yaratıcı ve yenilikçi nesillerin yetiştirilmesine yönelik reformların yapılmasını bekliyoruz.

9- Bürokrasinin azaltılması, karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması ihracatımıza da hız kazandıracaktır. Bu alanlarda adımların acilen atılmasını bekliyoruz.

10-İstanbul’un uluslararası standartlara uygun bir fuar alanına sahip olması, bu kenti bir çekim merkezi haline getirecektir.”



Halkımız ‘güven ve istikrar’ dedi

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine de değinen Büyükekşi, o gün milletçe, demokrasi tarihinde bir ilkin gerçekleştirildiğini, rekor katılım oranı ile Türk insanının demokrasiye olan inancının tüm dünyaya örnek olacak şekilde gösterildiğini söyledi. Büyükekşi, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi kapsamında ilk seçimimizi gerçekleştirdik. Halkımız, seçimlerde hür iradesini ortaya koydu. Halkın iradesi ‘Güven ve istikrar’ dedi. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ dedi. Yaşadığımız sorunlar artık çok daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülecek” diye konuştu.

Yeni seçilecek TİM Başkanı’na tavsiyeler

10 yıl boyunca TİM Başkanı olarak ihracatçılara hizmet etmenin onurunu yaşadığını da aktaran Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:

“10 yıllık süre zarfında çok yoğun çalıştık. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte bir ekip olarak çok özverili çalışmalara imza attık. Tabii bunlar, fedakarlık ve feragat olmadan olmuyor. Gerektiğinde bu makam için kendi işimizden, kendi ailemizden, kişisel hayatımızdan, sosyal çevremizden fedakarlık ettik. Ama çok çalıştık ve güzel işler yaptık. Bu da yüreklerimizde ayrı bir huzur ve lezzet oluşturdu. Eminim ki seçilecek olan yeni başkanımız da aynı huzuru tadacak ve aynı lezzeti yaşayacaktır. Böylece yeni başkanımızın dönemi de yeni hamlelerle dopdolu olacaktır. Yavuz Sultan Selim’in şu düsturunu asla unutamayız; ‘Biz, bu makamın hakimi değil, hizmetkarıyız.’ Önemli olan kişilerin kazanması değil, ihracatın ve ihracatçımızın kazanması. Ülke ekonomisine en güzel şekilde katkı sağlanması.”

Ne zaman göreve çağırılırsak ülkemiz için koşmaya hazırız

Bugüne kadar yaptıkları her çalışmanın, ortaya koydukları her gayretin Türkiye’nin ihracatını ve refahını artırmak için olduğunu belirten Büyükekşi, bu süreçte kendi şirketlerinden ziyade TİM için çalıştıklarını ifade etti. Büyükekşi, “Vakit, nöbet değişimi vakti. Mevcut yönetim olarak, bundan sonra da üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu koltuğu bırakmayı asla bir emeklilik olarak görmüyoruz. Ülkemize hizmeti, ihracatımıza hizmeti hiçbir zaman terk etmiyoruz. Ne zaman göreve çağırılsak, hangi an bize ihtiyaç olduğunu fark etsek, ülkemiz için koşmaya hazırız” diye konuştu.

2017’de en fazla ihracat yapan firmalara ödül

TİM’in 25. Olağan Genel Kurulu’nda 2017 Yılı İhracat Şampiyonları’na ödülleri de verildi. En fazla ihracat yapan 10 firma yöneticisi ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı. Türkiye’de 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar ve ödülü alan isimler şöyle:



1 - Ford Otomotiv - Ali Koç

2 - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye - Hiroshi Kato

3 - TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası - Ali Koç

4 - Oyak Renault Otomobil Fabrikaları - Antoine Aoun

5 - TÜPRAŞ - Ali Koç

6 - Kibar Dış Ticaret - Ali Kibar

7 - Vestel Ticaret - Ahmet Nazif Zorlu

8 - Arçelik - Ali Koç

9 - Bosch Sanayi Ticaret A.Ş. - Yasin Akdere

10 - Mercedes-Benz Türk A.Ş. - Bülent Acicbe