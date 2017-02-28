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İHRACAT YÜZDE 18,1 ARTTI

28 Şubat 2017 Salı 11:31
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Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalatı da yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu - Ocakta dış ticaret açığı ise yüzde 10,3 artışla 4 milyar 309 milyon dolara çıktı

İHRACAT YÜZDE 18,1 ARTTI
ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalatı da yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artışla 11 milyar 278 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,9 yükselerek 15 milyar 586 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 906 milyon dolardan yüzde 10,3 artışla 4 milyar 309 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ocak ayında yüzde 71 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,4'e yükseldi.

Anadolu Haber Ajansı
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