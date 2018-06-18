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İHRACAT ŞAMPİYONLARININ 159 TANESİ EGELİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İhracat şampiyonları listesine 2017 yılında Ege Bölgesi’nden 159 ihracatçı firma girmeyi başardı. İhracat şampiyonları listesine 2015 yılında 138, 2016 yılında 156 Egeli firma girmeyi başarmıştı.

İHRACAT ŞAMPİYONLARININ 159 TANESİ EGELİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İhracat şampiyonları listesine 2017 yılında Ege Bölgesi’nden 159 ihracatçı firma girmeyi başardı. İhracat şampiyonları listesine 2015 yılında 138, 2016 yılında 156 Egeli firma girmeyi başarmıştı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:50
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İHRACAT ŞAMPİYONLARININ 159 TANESİ EGELİ

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden sonra listede en fazla firma ile temsil edilen bölge olurken, İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il konumunu korudu. İzmir’i 68 firma ile Gaziantep, 65 firma ile Kocaeli ve 62 firma ile Bursa takip etti. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2017 yılında 11 milyar 601 milyon dolarlık döviz kazandırdı. İhracatın Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 16 yıldır açıklanan en fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde, 2017 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi’nden 159 firma yer buldu. İlk 1000 ihracatçı listesinde 2015 yılında 138, 2016 yılında ise; 156 Egeli firma yer almıştı.

İlk 100’ün 14’ü Egeli

Türkiye’nin ihracat şampiyonları listesinde ilk 100 firmanın 14 tanesi Egeli ihracatçılardan oluştu. Türkiye genelinde 7. firma olan Vestel Dış Ticaret A.Ş. 2 milyar 104 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Türkiye genelinde 690 milyon dolarlık ihracatla 17. sırada yer alırken, Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da ilk 1000 ihracatçı listesinin 18. sırasına adını yazdırdı. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi’nde üçüncü sırada yer alırken, ihracatını yüzde 13’lük artışla 573 milyon dolardan, 651 milyon dolara çıktı. İlk 100 ihracatçı arasında yer alan Egeli 14 firma 2016 yılında 5 milyar 80 milyon dolar ihracat yapmışken, 2017 yılında yüzde 12’lik artışla 5 milyar 685 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

İzmir’den 83 ihracat şampiyonu çıktı

İzmir 2016 yılında ilk bin listesinde 81 firma ile yer alırken, 2017 yılında 83 firmayı listeye taşımayı başardı. Denizli’den 28 ihracat şampiyonu çıkarken, Manisa 19 ihracat şampiyonu ile temsil edildi. 2017 yılında İhracat 1000 listesinde, Aydın ilinden 10 ihracatçı firma, Balıkesir ve Kütahya’dan 6’şar firma, Muğla’dan 4 firma, Afyonkarahisar’dan 2 firma ve Uşak’tan 1 firma yer almanın mutluluğunu yaşadı.

İzmir’de Petkim, Manisa’da Vestel, Denizli’de Başak Metal zirvede

Ege Bölgesi illerinde 2017 yılında İzmir’de, Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Manisa’da, Vestel Dış Ticaret A.Ş., Denizli’de, Başak Metal Ticaret Sanayi A.Ş., Aydın’da, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Tic. A.Ş., Muğla’da, KLC Gıda Ürünleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş., Kütahya’da, Kütahya Porselen San. A.Ş., Balıkesir’de, BANVİT Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş., Afyonkarahisar’da, Afyon Yumurta İth. İhr. ve Tic. A.Ş. illerinin ihracat şampiyonu firmalar oldu.

Eskinazi; “İlk 1000 listesinde her yıl sayımız artıyor”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde, Egeli ihracatçıların sayılarının her yıl arttığını, bundan da mutluluk duyduklarını söyledi. EİB üyesi ihracatçıların, 2018 yılının Ocak – Mayıs döneminde yüzde 23’lük ihracat artış hızı yakaladığına işaret eden Eskinazi, “2018 yılının ilk beş ayında Türkiye ortalamasından 9 puan fazla ihracat artış başarısı yakaladık ve Türkiye’ye 5 milyar 563 milyon dolar döviz kazandırdık. Yılın geride kalan diliminde de bu başarıyı devam ettirip 2018 yılı İlk 1000 İhracatçı Listesi’ne daha fazla Egeli firmanın girmesi için çalışacağız” diye konuştu.

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