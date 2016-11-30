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İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

30 Kasım 2016 Çarşamba 09:27
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Türkiye'nin ihracatı, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 12 milyar 841 milyon dolar, ithalatı yüzde 0,5 artarak 17 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 13,2 artarak 4 milyar 164 milyon dolara çıktı.

İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüşle 12 milyar 841 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 0,5 artışla 17 milyar 4 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığında artış

Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 678 milyon dolardan yüzde 13,2 artışla 4 milyar 164 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 78,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 75,5'e geriledi.

AB'ye ihracat yüzde 0,8 azaldı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ekim ayında yüzde 47,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 48,4 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı ve 6 milyar 211 milyon dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 49 milyon dolarla İngiltere, 774 milyon dolarla Irak ve 739 milyon dolarla İtalya takip etti.

İthalatta ilk sıra Çin'in

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 214 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 757 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 204 milyon dolarla Rusya ve 850 milyon dolarla İtalya izledi.


Anadolu Haber Ajansı
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